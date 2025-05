En la jornada de ayer se vio la desazón en el rostro de Harry Kane tras estar a minutos de consagrarse campeón por primera vez en su carrera, momento en que Leipzig diluyó toda ilusión para el británico que es referente del Bayern Múnich, pero hoy, el excelso delantero puede entonar por primera vez el glorioso cántico.

Esto luego de que Bayer Leverkusen no alcanzara la victoria ante el Friburgo y solo lograra igualar 2 a 2 en un duelo donde comenzaron perdiendo por 2 a 0.

Las aspirinas no tenían más remedio que ganar ante el Friburgo para seguir teniendo chances de arruinar la temporada a los ‘Bávaros’, pero finalmente hoy fue el día en que el histórico delantero inglés pueda decir que por primera vez es campeón, luego de 14 temporadas.

Ahora, a los dirigidos por Vincent Kompany podrán celebrar en su estadio, debido a que en la penúltima fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich reciba al Borussia Monchengladbach el próximo sábado 10 de mayo.

Cabe destacar que solo restan dos fechas en Alemania y el Múnich ostenta 76 unidades, mientras que Leverkusen tiene 68, 8 puntos de diferencia que no alcanzan a igualar en los partidos que restan.

De esta forma, luego de 14 años, más de 100 asistencias y 300 goles, Harry Kane logra su primer título, siendo una dilatada carrera para quedarse con su primer trofeo como profesional.

Cabe destacar que esta alegría ya la disfruta el goleador, quien ha utilizado sus redes sociales para festejar el título que condecora su carrera internacional.

