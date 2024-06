Por primera vez en su historia, Glastonbury, uno de los megafestivales de música más importantes y longevos del mundo (su primera edición data de 1970), transmitirá vía streaming sus dos shows principales a todo el mundo.

“Por primera vez, la BBC transmitirá en vivo las actuaciones de los shows titulares de Glastonbury a una audiencia global”, informaron esta tarde desde las cuentas oficiales del evento.

Con esto, los shows de Dua Lipa y Coldplay, los días viernes y sábado respectivamente, podrán ser vistos desde Chile a través del sitio web principal de BBC.

¿A qué hora parten los shows de Dua Lipa y Coldplay?

De acuerdo a los horarios publicados por Glastonbury 2024, Dua Lipa y Coldplay se presentarán en la franja estelar del evento.

En el caso de la albana-kosovar, su show quedó agendado para este viernes 28 de junio a las 22:00 (17:00 horas en Chile), y tendrá alrededor de 105 minutos de duración (1 hora 45).

Coldplay, por su parte, se presentará este sábado a las 21:45 (18:45 horas en Chile), con un espectáculo que se extenderá por 120 minutos (2 horas).

Este año, además de los artistas ya mencionados, el cartel de Glastonbury 2024 incluye a Shania Twain, SZA, Cyndi Lauper, Paloma Faith, Olivia Dean, Avril Lavigne y Jessie Ware, entre más de 100 nombres.

LCD Soundsystem, PJ Harvey, Bombay Bicycle Club, Jamie XX, Jungle, Disclosure, The National, Idles, Gossip, Justice, James Blake, Sleaford Mods, King Krule, Janelle Monáe, Little Simz, Two Door Cinema Club, Fontaines D.C y Camila Cabello, también se presentarán en el festival.