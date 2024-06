El bajista de Guns N’ Roses, Duff McKagan, volvió a asegurar que “Los Simpson” bautizaron su famosa cerveza “Duff” a raíz de su propio nombre de pila.

De acuerdo al portal británico NME, el músico hizo esta afirmación por primera vez en su autobiografía de 2011 “It’s So Easy and Other Lies”, afirmando que una “producción que trabajaba en una nueva serie animada” lo contactó en 1988/89 para preguntarle si podían usar el nombre ‘Duff’ “para una marca de cerveza en el show”, todo esto debido a su reputación como un “gran bebedor”.

Creyendo que era un proyecto de animación de bajo presupuesto, McKagan se rió de la solicitud y señaló: “no hay problema”. El bajista cayó en cuenta del supuesto error cuando Duff se convirtió en un ícono de la serie animada, y la mercancía comenzó a aparecer en todo el mundo.

Duff McKagan, “Duff” y “Los Simpson”: “Yo era Duff, el Rey de las Cervezas”

En una reciente entrevista con Stereogum, a McKagan le volvieron a preguntar por “Los Simpson” y reiteró su postura: “(Yo) era el ‘Rey de las Cervezas’, e incluso llevaba un cinturón de Budweiser con ese lema en el escenario”, tal cual como el popular “Duffman”.

“Este era el trato”, dijo. “Yo era Duff, el Rey de las Cervezas. Pero esto en 1988, 1989, y nuestra gerencia me llamó y me dijo que una caricatura quería usar mi nombre como cerveza; una caricatura de universidad. En ese momento no había dibujos animados para adultos”, recordó.

“No sabía nada de branding ni nada de eso, pero ese programa despegó. Y luego empezaron a vender productos y esas cosas. Nunca fui tras él (creador de la serie, Matt Groening), pero dije: ‘Hey , hijos de p…"”, comentó.

Cuando el entrevistador sugirió que Los Simpson deberían reconocerlo, McKagan respondió: “Deberían hacerlo. No les voy a pedir dinero”.