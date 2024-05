La exitosa venta de entradas para el concierto de la superestrella noruega del pop alternativo, Aurora, en Chile, provocó la ampliación de la capacidad del show en Movistar Arena, donde se presentará en su gira "What Happened To The Earth?".

Desde Lotus, productora a cargo del espectáculo, explicaron la decisión mediante un comunicado: “La fecha programada en Santiago el próximo 10 de noviembre en Movistar Arena rápidamente realizó un categórico sold out, y ante este éxito el concierto pasa a full Arena, ampliando su capacidad con nuevos tickets que ya están disponibles en Puntoticket”.

Los precios de los boletos van desde los $34.500 (Tribuna) hasta los $74.800 (Platea Baja).

Aurora en Chile

El tour “What Happened To The Earth?” se presentará en 18 países con 30 fechas, y funcionará en paralelo al lanzamiento del cuarto álbum de la artista, bautizado con el mismo nombre. El lanzamiento está previsto para el 7 de junio.

Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, São Paulo, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, además del Reino Unido, Europa y Norteamérica, serán algunos de los destinos del itinerario.

Grabado entre Noruega, Alemania, Londres y Los Ángeles, “What Happened To The Earth?” cuenta con colaboradores nuevos y anteriores, como Ane Brun, Matias Tellez (“girl in red, Maisie Peters”), Tom Rowlands de The Chemical Brothers, Chris Greatti (Yungblud , Blink-182) y Dave Hamelin (Beyonce, King Princess y Zara Larsson), entre otros, pero también Magnus Skylstad, que ha estado con Aurora desde su primer álbum.

En 2022, lanzó su último álbum hasta la fecha, ‘The Gods We Can Touch’, que encabezó el Top 10 del Reino Unido. En total, más de un millón de álbumes vendidos y más de 2.600 millones de reproducciones.