Lana Del Rey le dio una sorpresa a sus fans al aparecer trabajando como camarera en una sucursal de la cadena Waffle House en Alabama, Estados Unidos.

Sirviendo cafés y tomando pedidos, la cantante de 38 años se dejó ver ayer con el característico uniforme azul de la empresa, todo esto a vista y asombro de los concurrentes.

A pesar que las razones de esta colaboración no están del todo claras, parte de la performance quedó registrada en redes sociales, donde los testigos desplegaron fotografías y videos del encuentro.

“Lana Del Rey trabajando como camarera para Waffle House es icónico”; “¿Qué está haciendo Lana Del Rey en un turno en Waffle House?”; “Empleada de Waffle House del mes: Lana Del Rey”, fueron algunas de las reacciones replicadas en plataformas digitales.

De acuerdo al matutino Daily Mail, que hace eco de trascendidos de fans, la aparición se explicaría en un eventual videoclip de la cantante.

“He sido un gran admirador de Lana durante más de una década, por lo que conocerla hoy fue realmente una locura”, comentó Karina Cisneros Juárez, una de las presentes en la intervención de la cantante.

Lana Del Rey spotted working at a Waffle House in Alabama. pic.twitter.com/CLWuvEyazr

En diálogo con la revista Variety en 2021, Del Rey explicó cómo sus inquietudes la han llevado a trabajar en campos alejados de la música. “A veces esto me ha llevado muy lejos de la música hacia otros medios y otras oportunidades laborales que no tienen nada que ver con las artes”, dijo.

“Soy muy flexible y lo que he llegado a entender es que si sigues lo que te interesa, terminarás siendo el más creativo en dicho interés”, añadió.

Lana Del Rey for her Waffle House shift in Alabama. pic.twitter.com/D6NGSkAhIa

