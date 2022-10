Convertirse en un ícono de la música en estos tiempos puede ser un camino complejo frente a los diferentes estilos musicales que se han ido popularizando, además de la cantidad de artistas que han comenzado a popularizar su carrera. Frente a ello, hay rostros que se han tomado una pausa para reformular sus proyectos, trayendo consigo algo más maduro y diferente a sus inicios.

Así es como la banda estadounidense Paramore ha vuelto a los escenarios durante este mes de octubre con varios conciertos agendados en Estados Unidos, presentando su nuevo sencillo “This is why“, además de recordar antiguos éxitos como “Misery Business“.

Bajo el alero de esta banda, su vocalista Hayley Williams vuelve a demostrar su potencial como ícono femenino del rock alternativo, demostrando su talento, carisma y potencial sobre el escenario, enseñando su madurez en sus más de 20 años de carrera en el mundo de la música.

Rebeldía emo

Con tan solo 16 años, Hayley Nichole Williams comenzaba su carrera como vocalista junto a Paramore, banda compuesta por Josh Farro, Zac Farro y Jeremy Davis en aquel entonces, quienes lanzaron su primer álbum “All We Know Is Falling“, el que se enmarcaba en un estilo pop punk y rock alternativo con influencias de bandas como Jimmy Eat World, No Doubt y Blink-182, por mencionar algunas.

Durante el año 2007, Paramore comenzaba a popularizar su música junto a una ola de bandas “emo” como My Chemical Romance, Panic! At The Disco y Fall Out Boy, quienes consolidaron su carrera en aquellos años. Frente a estas bandas, Paramore resaltaba junto a Hayley Williams: la chica rebelde de pelo naranjo, con una potente voz y un desplante total sobre el escenario.

Esto llamó totalmente la atención luego del lanzamiento del videoclip “Misery Business”, donde se podía ver a Hayley como el rostro de la banda con una energía rockera envidiable. Hayley traía consigo el desplante y la voz para destacar frente a otros artistas, siendo un ícono para sus fanáticas, quienes en su mayoría deseaban teñirse el pelo de color naranjo y usar un vestuario similar al de ella.

Quiebre y problemas personales

Aunque no todo ha sido fácil para la cantante, ya que durante el 2010 ocurrió una inesperada noticia para los fanáticos, pero no tanto para la banda: Los hermanos Josh y Zac Farro dejaban Paramore. Así es como la banda entregaba una declaración aceptando la salida del guitarrista y baterista de la banda, por otro lado Josh Farro entregaba su testimonio donde declaraba que Hayley Williams fue la única integrante de la banda en firmar por la productora Atlantic Records, además de tratar a la banda como un proyecto creado por un sello discográfico.

La declaración generó bastantes dudas respecto a los dichos de Farro, por lo que la misma banda salió a confirmar que Hayley era la única que había firmado contrato con la productora, afirmando lo escrito por el ex-guitarrista, quién también agregó la diferencia en el contenido de las letras de las nuevas canciones del disco Brand New Eyes, las cuales encontraba demasiado negativas.

Otro problema que tuvo que enfrentar la vocalista durante los años más importantes de la banda, fue su divorcio con el músico Chad Gilbert, integrante de la banda New Found Glory, quienes fueron pareja desde el 2007, casándose a principios del 2016 y legalizando su divorcio a finales del 2017. Aunque con los años se veía un deterioro en la relación y eso se reflejaba en algunas canciones escritas por Williams, como el romance vivido en “Still Into You” de su álbum homónimo del 2013, hasta problemas mentales durante la relación retratados en “Rose-Colored Boy” del disco “After Laughter” (2017).

Camino solista y otros proyectos

Tras un largo camino lleno de tours a nivel mundial, la banda se tomó un descanso para priorizar la vida personal y los proyectos privados de cada integrante de la banda, momento en el que Hayley Williams tomó la atención de sus seguidores con el lanzamiento de “Good Die Young“, una línea de tinturas de fantasía para el pelo con una fórmula libre de testeo en animales. Este proyecto lo desarrolló junto a su amigo estilista, Brian O’Connor, quien también ha trabajado en los cambios de color en el cabello de Hayley durante su carrera.

Otro proyecto importante que sumó la cantante estadounidense fue el lanzamiento de su primer proyecto solista: “Petals for Armor“, el cual anunció durante su cumpleaños N° 31 en 2019. Este disco demostraba un estilo más independiente y oscuro, mostrando su vulnerabilidad, su lucha contra la depresión y el lado más sensible de una de las voces más reconocidas de las bandas del rock alternativo.

El lanzamiento de su proyecto solista estuvo acompañado de un tour para el 2020 en varias ciudades de Estados Unidos, el cual fue cancelado debido a la expansión de la pandemia. Pero esto no fue impedimento para que siguiera con su música, ya que durante el 2021 lanzó sorpresivamente Flowers for Vases / Descansos, el cual contemplaba una atmósfera más calmada, luego de su retiro de las redes sociales y un tiempo de descanso lejos de Paramore.

Regreso junto a Paramore

Durante inicios del 2022, Paramore anunció su reunión, fijando fecha de presentación en el festival “When We Were Young Fest” en Las Vegas, Estados Unidos, para el 22 de octubre. Junto a ello, durante los siguientes meses comenzaron a anunciar nuevas presentaciones, publicando las fechas para sus primeros conciertos en Estados Unidos y México luego de años de ausencia.

En septiembre la banda dio la noticia del lanzamiento de su primer sencillo “This Is Why“, el cual marcaría el nombre de su nuevo disco a estrenarse el 10 de febrero del 2023. Con lo anterior, durante esta semana surgieron muchos rumores y pistas de nuevas fechas de Paramore, confirmando su presencia en Latinoamérica en el marco de la promoción de su nueva música.

Hayley Williams volverá por cuarta vez a Chile el próximo 5 de marzo del 2023, bajo el alero de un nuevo tour que también contempla otros países como Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Una de las mujeres representantes del rock alternativo actual, demostrará sobre el escenario su intacta energía y su talento que la han transformado en un ejemplo a seguir para las nuevas figuras de la música contemporánea.