Muchos reconocen que ir a un evento musical como festivales o recitales son experiencias únicas para disfrutar tanto con amigos o desconocidos. Por eso es que, con el paso de los años, los festivales de música han acaparado la agenda de los últimos tiempos en todo el mundo y Chile no se queda atrás con nombres con Lollapalooza, Primavera Sound y otros.

Pero no todo siempre es una experiencia memorable, ya que durante los últimos tiempos se han generado varios desastres en algunos festivales, donde incluso personas del público han fallecido.

Las grandes producciones que traen un show lleno de artistas de renombre no siempre será sinónimo de un evento de calidad, como lo que ha ocurrido con festivales de música como el legendario Woodstock o el fiasco de Fyre Festival.

Woodstock 99

Luego del mítico Woodstock que se realizó en agosto de 1969, el cual marcó un precedente histórico en la historia de los festivales de música en todo el mundo, los fundadores del evento decidieron desarrollar una nueva versión similar a la que habían producido para el año 94.

El llamado de amor, paz y rock & roll no se hizo esperar, ya que al evento asistieron aproximadamente 400 mil personas durante los cuatro días del evento, frente a los 187 mil entradas disponibles para el show. Aunque al inicio del festival todo se veía bien, con la entrada de los asistentes y las pocas medidas de seguridad de la producción, marcaron por siempre esta versión de Woodstock.

El desastre comenzó con el ingreso de personas sobrepasando el aforo, la nula restricción de drogas o alcohol, la ola de calor de la zona, además de la limitación de alimentos y agua en el festival. Frente a la molestia de los asistentes por la deshidratación y poca alimentación,

Otro punto aparte fue la cantidad de acciones en contra de las mujeres asistentes, donde muchas declararon tocaciones indebidas e incluso abusos sexuales durante los días del evento. Tanto así, que el mismo vocalista de la banda de The Offspring, Dexter Holland, realizó un llamado al público para que no molestaran a las mujeres que estaban haciendo “crowdsurfing”.

El amor y la paz que se vivió en la versión de los años 60 de Woodstock, no tiene comparación al desastre de su versión del año 1999, la cual tenía bandas invitadas como Korn, Limp Bizkit, The Offspring y Rage Against The Machine, quienes demostraban una actitud más ruda y violenta al igual que las generaciones de la época.

Incluso, durante la presentación de Limp Bizkit y con las provocaciones de parte de su vocalista, el público se puso violento, tanto así que destrozaron las torres de sonido, realizaron barricadas y comenzaron a quemar lo que encontraran. También se le pidió a la banda Red Hot Chili Peppers calmar al público, pero aumentaron el desastre luego de tocar la canción “Fire” de Jimi Hendrix, donde el motín aumentó su violencia.

En resumen: 44 arrestos durante Woodstock 99, de los cuales 4 fueron presuntas violaciones, aunque se estima que fueron cientos los casos durante la jornada del festival. Tres personas fallecieron y más de 5.000 casos médicos reportados por el departamento de salud de Nueva York.

Fyre Festival

La fiesta más exclusiva que nunca sucedió, así es como nombraron al paradisiaco Fyre Festival, el cual se iba a realizar en una isla en Bahamas que había sido propiedad del narcotraficante Pablo Escobar. El festival contaba con un trabajo de marketing que incluía influencers como las modelos Kendall Jenner, Hayley Bieber y Bella Hadid, quienes incluso aparecieron en el primer video publicitario del evento.

Frente a la poca información sobre los tickets en el sitio web del festival, las redes sociales de Fyre comenzaron a llenarse de consultas, pero el equipo de marketing solamente se encargaba de bloquear o eliminar todo tipo de preguntas. Faltando días para el show, muchos de los artistas comenzaron a anunciar su inasistencia al evento, debido a problemas de producción con el equipo de Fyre Festival, por lo que comenzó a generar dudas en los asistentes.

Cuando llegó el día del evento, los asistentes llegaron a una isla diferente a la mencionada en la publicidad, sus maletas fueron dejadas en el container de transporte, donde los mismos asistentes comenzaron a entregarlas a las personas. Los domos donde iban a pernoctar los asistentes estaban mojados por las lluvias de días anteriores, por lo que los jóvenes comenzaron a saquear otros domos para hacerse con las comodidades necesarias para descansar.

La alimentación también fue otro tema, donde las comidas gourmet que iban a recibir los asistentes se resumió en un sándwich con queso y una ensalada. Así fue como una de las imágenes del plato entregado en el festival se hizo viral en Twitter, llamando la atención de los internautas.

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Tr3vor.sol (@TrevorDeHaas) April 28, 2017

Medusa Festival

Durante agosto de este año se desarrolló el festival de música electrónica Medusa Sunbeach Festival, el que se llevó a cabo en Playa de Cullera en Valencia, España. Artistas como David Guetta, Afrojack y Steve Aoki fueron quienes estuvieron presentes en el evento, el cual terminó en desastre luego de las inclemencias meteorológicas.

Debido a los fuertes vientos durante la madrugada del 13 de agosto, muchas estructuras del festival colapsaron, como un cartel que se ubicaba en la entrada principal al recinto y varias partes de los escenarios. El recinto tuvo que ser evacuado para proteger a los asistentes y al equipo tras producción, dejando un fallecido, 3 heridos con politraumatismo y otras personas que resultaron con contusiones leves.

SMTown Chile

Un caso nacional que se dio durante el 2019 fue el del festival de k-pop SMTOWN Live, el que agrupaba varios artistas de la firma SM Entertainment como EXO, Donghae y Eunhyuk de Super Junior, Hyoyeon y Yuri de Girls’ Generation, Key y Taemin de SHINee, Red Velvet y NCT Dream.

Días después del evento, muchas asistentes reclamaron por redes sociales ante la falta de protocolo en la distribución de las entradas, la desorganización del show, además de la poca seguridad para los artistas en el aeropuerto.

Un ejemplo claro de desorganización fue lo que vivió el equipo y los miembros del subgrupo NCT Dream, quienes fueron retenidos por la PDI en el ingreso al país en el aeropuerto, por no tener el contrato de trabajo con la productora, por lo que afectó el ingreso normal de los músicos y su equipo. Esta situación generó bastante peculiaridad, ya que su caso fue grabado por el programa Alerta Aeropuerto.