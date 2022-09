Desde la primera semana de octubre estará disponible en disquerías del país el vinilo de la versión femenina de la histórica Cantata Santa María de Iquique “Vamos mujer”. El trabajo reunió en 2020 la obra de Quilapayún a Javiera Parra, Colombina Parra, Ema Pinto, María José Quintanilla, Magdalena Matthey, Elizabeth Morris y Ana Tijoux, bajo la dirección de Vicente Sabatini y Patricio Pimienta, y con los relatos del actor Alfredo Castro.

Nueva edición

Esta edición realizada por M&E Discos cuenta con el más alto nivel de sonido, trabajado desde el master original y depurado en su trabajo de arte de portadas para llegar al público con una pieza que resulta una joya de colección, “atesorable como documento sonoro que perpetúa a través de la creación de Luis Advis en 1970, toda una sensibilidad respecto a la usurpación de la vida, pero también desde la esperanza sobre la actualidad latente para disminuir las desigualdades ante la mujer y su rol preponderante en la sociedad actual”, adelantan desde su producción.

La cantante María José Quintanilla, una de las participantes de “Vamos mujer”, explica que “estar en la Cantata Santa María es súper simbólico, porque es una obra que conozco desde muy niña gracias a mi papá, y la escuché en ese momento en voces masculinas. Me parece maravilloso que hayan convocado a cantantes mujeres, a las que he admirado por mucho tiempo. Fue muy bonito compartir y aprender de su talento, la posibilidad de ponerlas en escena una vez más, es también volver a refrescar una obra que las nuevas generaciones no han tenido la posibilidad de conocer. La historia de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique es una historia trágica y muy lamentable, y al recrearla creamos consciencia que este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse”.

Voces femeninas

Este vinilo asoma como el transcurso de voces femeninas uniéndose para reivindicar con su participación las luchas por las injusticias históricas hacia la mujer, repasando el relato y viaje musical con arreglos de flautas dulces, charangos, quenas, guitarras, bombos y las voces que suman bloques testimoniales que emocionan traspasando con vehemencia macabros episodios de “la muerte lenta” de inocentes. Todo unido al trabajo sonoro del grupo Quilapayún.

Elizabeth Morris, comenta que “la experiencia fue muy emocionante por el hecho de poder participar en un montaje de una obra tan importante y emblemática para la música y la historia chilena reciente. Y además interesante por el lado musical, porque era un desafío poder integrar las voces femeninas a esta obra que está pensada para voces masculinas, y que por lo tanto, conlleva algunas dificultades desde el punto de vista técnico porque las tonalidades son difíciles de abordar desde la voz femenina. Una experiencia preciosa esta propuesta diferente, poder compartir con los Quila y mis compañeras músicas muy queridas, de distintos mundos musicales”.

Reedición

Esta reedición femenina de la Cantata Santa María de Iquique “Vamos mujer”, sorprende con el grito femenino al relatar de manera musical, los acontecimientos sobre la matanza a obreros en la Escuela Santa María de Iquique en 1907, con la perspectiva siempre puesta en la construcción de una mejor sociedad para todas y todos.

“Que se edite en vinilo es una excelente noticia, porque es un formato que ha vuelto a ser valorado y que tiene esa bonita impronta de que cuando uno escucha un vinilo, necesariamente se instala a escucharlo; es distinto el ritual y la relación de poner un vinilo. Las carátulas o portadas, al ser en un formato grande, también adquieren un valor especial”, culmina Eli Morris.