Este lunes, el rapero estadounidense PnB Rock, murió luego de recibir un disparo en lo que habría sido un intento de asalto, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el intérprete de “Fleek” y “Selfish”, estaba con su pareja cuando un hombre se le acercó a pedirle sus pertenencias y le disparó.

Rakim Hasheem Allen, de 30 años, o mejor conocido como PnB Rock, murió este lunes, pocos minutos después de recibir un disparo, en el restaurante de Los Ángeles, Roscoe’s House of Chicken & Waffles.

De acuerdo a Los Ángeles Time, la mujer que acompañaba a Allen, Steph Sibounheuang, subió una fotografía de lo que habían ordenado a sus redes sociales. Además, geolocalizó la imagen, algo que fue criticado por la también rapera Nicki Minaj.

“No hay forma de que los raperos y nuestra gente querida siga publicando nuestra localización o dónde estamos. ¡¿Para mostrar pollo y wafles?!”, escribió en Twitter.

After Pop Smoke there’s no way we as rappers or our loved ones are still posting locations to our whereabouts. To show waffles & some fried chicken????! He was such a pleasure to work with. Condolences to his mom & family. This makes me feel so sick. Jesus. #SIP #PnbRock 🕊

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2022