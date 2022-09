Gran expectación generó el anuncio hecho por la banda el pasado 31 de mayo en el que confirmaban la gira Diabolical Latin American Attack 2022 con cuatro fechas en suelo chileno. Se trata de un tour con el que están promocionando en este lado del mundo su más reciente álbum de estudio llamado Diabolical.

Fue así como tras sus presentaciones en Puerto Montt, Coquimbo y Santiago, llegó el turno de los fans penquistas para ser parte de este verdadero combo de energía y velocidad de la mano de Frank Schmier, líder del conjunto, y compañía.

El evento, realizado en Havana Club, contó con dos bandas soporte, siendo Evil Attack los primeros en salir al escenario. Los oriundos de Cañete volvieron a demostrar su calidad tal como lo hicieron cuando les tocó telonear a Brujería en el mismo escenario en abril pasado.

Posteriormente fue el turno de Cianuro, banda local que recientemente publicó en todas las plataformas digitales su tercer álbum llamado Odio Total, trabajo del que ya cuentan con un videoclip, específicamente del tema Odio a la Sociedad. Cabe señalar que el lanzamiento oficial del disco será en La Bodeguita de Nicanor el 15 de octubre.

Tras las sólidas presentaciones de ambas bandas, y cuando el reloj ya marcaba las 21:00 horas, Destruction dio inicio a su show con Diabolical, perteneciente a su más reciente placa discográfica.

Como era de suponer, rápidamente Schmier se echó el público al bolsillo con su carisma y entrega hacia los asistentes, los que llegaron en buena cantidad para ver a los europeos.

La dupla de guitarras compuesta por Damir Eskic y el argentino Martín Furia dio muestra de su gran fiato y complicidad, derrochando solos y riffs por igual. Pareciera que llevaran muchos años tocando juntos, pese a que fue en 2019 y 2021, respectivamente, cuando pasaron a ser los guitarristas oficiales de la banda.

Luego de este brutal comienzo la banda nos llevó a la década de los ’80 con Death Trap, tema de su álbum debut Infernal Overkill, desatando la euforia de los asistentes. Tras cartón llegó Nailed to the Cross, un tema que ya es de los clásicos del conjunto y que demuestra la capacidad de Destruction de intercalar éxitos ochenteros con canciones post 2000.

Born to Perish es uno de esos cortes que probablemente será de las infaltables en los show de la agrupación. Lanzada en 2019 como parte del disco del mismo nombre, contiene todo lo que uno espera de la banda.

Mad Butcher, Life Without Sense, Release from Agony y Repent Your Sins -esta última de su nuevo disco- llegaron como un azote para el delirio de los seguidores, quienes no dejaron de moshear en toda la noche.

Mención aparte merece el desempeño de Randy Black en la batería, quien probablemente no erró en ningún momento pese a la brutalidad de una banda como Destruction. Al verlo en vivo uno comprende por qué ha sido parte de otras importantes y legendarias agrupaciones como Primal Fear, W.A.S.P y Alice Cooper, por sólo nombrar algunas.

El show continuó con Tormentor y Eternal Ban, dos de sus temás más clásicos, para posteriormente dar paso a The Butcher Strikes Back y Tormented Soul, otra pista del disco Diabolical.

Después de interpretar Total Desaster, los cuatro músicos se tomaron un breve descanso para dar el cierre perfecto a su presentación con tres verdaderos clásicos, no sólo de Destruction sino que del Thrash Metal en general: Curse The Gods, Thrash Till Death y Bestial Invasion.

Luego de estos 16 temas que realmente pasaron “volando”, Schmier, Damir, Martin y y Randy se despidieron de quienes llenaron el local ubicado a metros del centro penquista. Tras repartir diversas uñetas, los músicos se retiraron dejando la vara sumamente alta para la próxima banda metalera internacional que llegue hasta Concepción.

De esta manera terminó una excelente jornada de música y camaradería, desarrollándose sin contratiempos, de manera puntual y con un gran comportamiento del público.

Si no pudiste ir, o si quieres volver a disfrutar de un show internacional de este tipo, recuerda que el 30 de septiembre Obituary llegará a Concepción para presentarse también en Havana Club. El sábado 1 de octubre harán lo propio en Santiago (Teatro Cariola) mientras que el domingo 2 del mismo mes estarán en Valparaíso (El Huevo).