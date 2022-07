Barack Obama, expresidente de Estados Unidos (2009-2017), publicó este martes su ya tradicional lista de canciones recomendadas para el verano norteamericano, entre las que destaca Bad Bunny & Bomba Steroe con “Ojitos lindos” y “Saoko” de la cantante española Rosalía.

A la pieza de la española y del puertorriqueño se suman otras 42 piezas donde destacan “Break My Soul”, de Beyoncé; “Vibe Out”, de Tems; “Blue in Green”, de Miles Davis; “Last last”, de Burna Boy, y “Save Me”, de Aretha Franklin, entre otras.

Harry Styles, Al Green, Joe Cocker, Nina Simone, Drake, Jack White, Fatboy Slim, Kendrick Lamar y The Internet, entre otros, también son parte de la lista de canciones de Barack Obama.

Every year, I get excited to share my summer playlist because I learn about so many new artists from your replies—it’s an example of how music really can bring us all together.

Here’s what I’ve been listening to this summer. What songs would you add? pic.twitter.com/9OgPq0SRy4

— Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2022