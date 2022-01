El cuarteto de Liverpool hará su debut en pantalla grande con una función especial de 60 minutos de "The Beatles: Get Back", el documental de Peter Jackson.

El último show en vivo de The Beatles, el mítico “concierto de la azotea” sobre el techo del edificio Apple Corps, debutará en salas de cine y en formato IMAX en Estados Unidos.

Se trata de parte del material que trabajó Peter Jackson (“El señor de los anillos”) para “The Beatles: Get Back”, la serie documental que estrenó en Disney+ en noviembre de 2021.

La proyección, hasta el momento, se realizará sólo este 30 de enero en selectos cines estadounidenses. Será, a su vez, una función de 60 minutos con parte de las imágenes de la citada docuserie (que en su versión en streaming supera las 7 horas de duración).

El anuncio se realizó mediante las redes sociales del cuarteto de Liverpool. Allí, compartieron el afiche oficial del largometraje, que muestra a los músicos desde la azotea y de espaldas a la cámara.

Imagen Beatle

“Si alguien me ofreciera volver en una máquina del tiempo, yo iría a los sesentas a ver a los Beatles, en el estudio, no sé en qué día, pero verlos y quedarme en una esquina mirando”, confesó Jackson a BioBioChile sobre “The Beatles: Get Back”.

Sobre el proceso de restauración de las cintas originales de “Let it be”, el documental de 1970 sobre el cual Jackson trabajó, agregó: “Las imágenes son algo que ya había hecho antes de otras formas. Hice un documental sobre la Primera Guerra Mundial con imágenes de hace 100 años, e hicimos que ese material se viera tan moderno y bueno como pudimos”.

“Y cuando hicimos eso, desarrollamos otro tipo de código y software. Lo hicimos en color y no en blanco y negro. Y la razón de por qué lo hice (de nuevo esta vez), fue para que se viera prístino, porque siempre he fantaseado como fan de los Beatles”, señaló.

