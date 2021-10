El festival aclaró sus pasos a seguir a más de un año y medio de su primera postergación. The Strokes, Foo Fighters, Miley Cyrus, Machine Gun Kelly y Asap Rocky, entre otros, serán parte del evento en Argentina y Brasil.

El festival Lollapalooza Chile fue nuevamente reprogramado a raíz de las restricciones sanitarias de la pandemia. El evento, se realizará los días 18, 19 y 20 de marzo de 2022 en el Parque O’Higgins.

Desde Lotus, la productora a cargo de la cita musical, señalaron que el cartel de artistas invitados se dará a conocer en los “próximos días”.

“Hoy, estamos afinando los últimos detalles, para que en marzo celebremos como nunca antes nuestro décimo aniversario. Agradecemos tu apoyo conservando tu entrada”, indicaron en un comunicado difundido en redes sociales.

La décima versión en Chile del festival fue programada originalmente para marzo de 2020, y fue aplazada por primera vez a días del inicio de la pandemia del covid-19.

Posibles invitados

Este año, tras la reprogramación de su símil brasilero y argentino para marzo de 2022, la producción local del evento había ratificado las fechas de su último reagendamiento (26, 27 y 28 de noviembre de 2021).

Hoy, de hecho, fue revelado el cartel de invitados en ambos países, con The Strokes, Foo Fighters, Miley Cyrus, Machine Gun Kelly y Asap Rocky encabezando la lista. De aquel grupo, se desprenderán los artistas que animarán la versión chilena de Lollapalooza.

Doja Cat, C. Tangana, Alesso, Alan Walker, Martin Garrix, Bizarrap, Black Pumas, Jhay Cortez, A Day to remember, The Wombats, Jane’s Addiction, Idles, Phoebe Bridgers, Duki y Wos, entre varios otros, también se presentarán en el festival trasandino y carioca.

Entradas y requisitos

Desde Lotus, señalaron que los tickets y pulseras de la edición 2020 serán válidos para la versión 2022. “En los próximos días daremos a conocer fecha de inicio de venta, precios y política de devolución”, detallaron en sus cuentas oficiales.

Los asistentes del evento deberán portar su Pase de Movilidad y respetar las medidas sanitarias que la producción disponga. Una de ellas, será el uso obligatorio de mascarilla.