The Rolling Stones ha tomado una decisión radical: dejará de tocar en vivo una de sus canciones más populares a raíz de sus referencias a la esclavitud, al menos en su actual gira por EE.UU.

Se trata de “Brown Sugar”, sencillo de 1971 que dejó de escucharse en los últimos conciertos del colectivo inglés en su reciente gira por Estados Unidos.

En diálogo con el matutino estadounidense Los Angeles Times, la banda se refirió a la decisión. “¿No se han dado cuenta de que esa canción trata de los horrores de la esclavitud? Están tratando de enterrarla. Por ahora, no quiero meterme en líos con toda esa mierda, pero espero que podamos resucitar a esa belleza en toda su gloria en esta gira”, comentó Keith Richards, guitarrista.

Mick Jagger, en su característico estilo moderado, agregó: “Hemos tocado Brown Sugar en todos nuestros conciertos desde 1970, y a veces decimos: ‘Vamos a quitar esta (canción) y ver qué pasa’. La lista de temas para una gira en estadios es complicada”.

En “Brown Sugar”, el grupo hace referencia no sólo a la esclavitud, sino también a la violación, el machismo, la tortura, la sexualización y las drogas.

En uno de sus pasajes, tal como contextualiza El País de España, una de sus estrofas hace alusión directa a la esclavitud en las plantaciones de algodón en Estados Unidos.

“Barcos negreros en la costa de oro con destino a los campos de algodón / Vendidos en el mercado en la ciudad de Nueva Orleans / Viejos traficantes de esclavos con cicatrices saben que lo están haciendo bien / Escúchales azotando a las mujeres en torno a la medianoche”, canta Jagger.

En diciembre de 1995, en diálogo con la revista Rolling Stone, el vocalista se refirió a las atrocidades que retrata “Brown Sugar”: “¡Solo Dios sabe de lo que estoy hablando en esa canción! Es un revoltijo de todas las cosas desagradables a la vez”.

“No lo pensé en ese momento. Ahora no volvería a escribir nunca esa canción… Porque probablemente me censuraría a mí mismo. Pensaría: ‘Oh Dios, No puedo. Tengo que parar. No puedo escribir cosas tan brutas como esa”, agregó.

En la publicación, también se relata que Jagger ya había censurado la canción con anterioridad modificando su título original: “Black Pussy” (“Vagina negra”).