En el marco de un foro en apoyo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, Roger Waters se refirió en duros términos a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook.

Todo comenzó cuando el ex Pink Floyd desclasificó una reciente y desconocida historia entre ambos, relacionada a la petición expresa del empresario para utilizar la canción “Another Brick in the Wall, Part 2” en la producción de una película para promover Instagram.

La solicitud fue mediante una carta firmada por el propio magnate, enviada la semana pasada a su correo electrónico.

“La respuesta fue: ‘¡Vete a la mierda! ¡De ninguna manera!"”, señaló Waters sobre Zuckerberg, a quien definió como “uno de los idiotas más poderosos del mundo”.

“¿Cómo le fue a este capullo, que empezó diciendo: ‘Es bonita, le daremos un 4 de 5’, ‘Es fea, le daremos un 1’?. ¿Cómo logró obtener poder en algo?”, se cuestionó el inglés, de acuerdo a declaraciones que recoge el portal RT.

Según Waters, se trataba de un proyecto de película para “hacer que Facebook e Instagram sean aún más grandes y poderosos de lo que ya son”, y del cual se desinteresó inmediatamente.

En su diagnóstico, el filme no sólo estaba enfocado en promocionar a las dos redes sociales, Instagram y Facebook, sino también a potenciar su censura y “evitar que la historia sobre Julian Assange llegue al público en general”.

La intervención completa del compositor quedó registrada en YouTube.