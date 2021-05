Antes de los bombardeos de esta semana y de los misiles estallando en el cielo de Tel Aviv como consecuencia del “Iron Dome”, uno de los músicos que más se había referido al conflicto palestino-israelí en los últimos años había sido Roger Waters, el ex Pink Floyd.

“No es un conflicto equitativo. Cuando hablamos de Gaza, hablamos de un barril lleno de peces y los israelíes están disparando contra él con sus armas altamente eficaces”, comentó esta vez el inglés en diálogo con el portal Russia Today, a raíz de la coyuntura bélica.

“(En Gaza) están asesinando a los reclusos de una prisión abierta, eso es lo que están haciendo”, enfatizó Waters, uno de los artistas más identificados con la causa palestina y vocero del “BDS Cultural”, movimiento cuyas siglas promueven un “Boicot, Desinversión y Sanciones” contra el estado de Israel.

“Algunos de los presos de esta prisión abierta están tratando de contraatacar de la manera que pueden y en ocasiones han recurrido a lanzar cohetes de fabricación casera a través de los muros de la cárcel que los contiene”, describió sobre las ofensivas desde Gaza.

Luego, envió un crítico mensaje contra Joe Biden, presidente de Estados Unidos, uno de los países aliados de Israel

“¿Cómo te sentirías, Joe?… Suponiendo que vives en un suburbio de Washington D. C., imagínate que viene alguien, alguien de un país extranjero, golpea tu puerta y dice: ‘Hey, Joe, tú te vas… No, no hay ningún error, sal, estamos tomando tu casa"”, ironizó.

La solución que ve el bajista, es que los demás países presionen a Israel para que este revierta su postura frente a Palestina.

“De hecho, (Biden) no va a cambiar nada. No va a tomar acción alguna contra los asentamientos… A Joe Biden no le interesan los derechos humanos”, dijo.

“Seguirá dándoles sus 3.800 millones de dólares al año en concepto de ayuda militar y no trasladará la Embajada de EE.UU. de Jerusalén a Tel Aviv, donde pertenece”, lamentó.