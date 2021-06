A casi tres semanas de su detención en Santiago Centro en el marco de un control policíaco al comercio ambulante, Camila Moreno rompió su silencio.

Ocurrió en diálogo con el diario La Tercera, donde además adelantó detalles del lanzamiento de su nuevo álbum, “Rey”, agendado para agosto próximo.

“Mucha gente intervino y tal vez yo intervine con más ahínco”, señaló sobre las diligencias de Carabineros a los ambulantes del Paseo Ahumada el 27 de mayo pasado, previo a un control de identidad.

“Me negué a mostrar mi carnet en ese contexto y me llevaron detenida por más o menos seis horas. Pero los ambulantes me calmaron harto, fueron súper amables conmigo. Me sentí acompañada”, dijo.

De acuerdo a Carabineros, la cantautora reaccionó señalándoles su nombre y que “se arrepentirían” de llevarla detenida, todo esto mientras Chilevisión transmitía en vivo el momento. Sobre aquello, Moreno comentó: “Es que me puse a gritar mi nombre y mi rut porque me dio susto”.

“Después les dije que era artista pero en una situación mucho más graciosa, yendo a constatar lesiones. Todo fue muy surrealista. Que haya estado la tele ahí fue muy raro, yo me enteré después”, agregó.

Su nuevo disco, asegura, se relaciona con lo anterior y el actual momento de su carrera, incluso del país.

“Finalmente es un disco de amor, erotismo y revolución. Este amor está ocurriendo en medio de una revolución, de un cambio cultural y en ese sentido sí se emparenta con lo que estamos viviendo”, añadió sobre “Rey”.