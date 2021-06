Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith, puso en duda el regreso de la banda a los escenarios en el contexto sanitario del covid-19.

“La gira europea intentamos realizarla el año pasado, y ahora están hablando del próximo. Es una quimera en este momento. No pasará nada durante mucho tiempo”, comentó el músico en su paso por el webshow del guitarrista y blusero Joe Bonamassa, “Live From Nerdville”.

“A veces no estoy seguro de lo que piensan mis socios cuando creen que eso (volver a los shows en vivo) va a suceder”, agregó.

La gira europea del colectivo quedó fijada para 2022, luego de ser pospuesta anualmente desde 2020. Pero el guitarrista no sólo ve en la pandemia un impedimento para el retorno.

“Hay otra cosa interesante sobre ir a Europa ahora debido al Brexit: es mucho más difícil obtener visas de trabajo. Eso será una pesadilla completamente diferente”, señaló.

“Quiero decir, tengo mis dudas acerca de que Aerosmith alguna vez vuelva a actuar realmente en esta etapa, porque la edad se está convirtiendo en un factor real. Y es lo que es”.

Lo anterior se sustenta en los dichos del baterista Joey Kramer, quien demandó en 2020 a sus excompañeros tras haber sido marginado de los shows en vivo por sus problemas de salud.

En 2014, Kramer sufrió en pleno tour un colapso cardíaco, y más tarde enfrentó problemas en uno de sus hombros. “Me sorprendió muchísimo cuando sucedió (…). Hago ejercicio todos los días, soy consciente de mi salud”, comentó a la revista Rolling Stone en 2016.

“Ya no tenemos 25 años, no podemos tocar en tantos shows como solíamos hacerlo. Steven (Tyler) no puede cantar dos noches seguidas o tres a cuatro noches a la semana; es físicamente imposible. Así que se convierte en una cuestión de salir menos de lo que solíamos hacerlo, o no hacerlo en absoluto”, reconoció Kramer, quien tras su demanda recuperó su puesto en la banda.