La Policía Escocesa dio inicio a una investigación por una “amenaza online” recibida por JK Rowling, todo esto después que la autora de “Harry Potter” expresase su rechazo al apuñalamiento contra el escritor Salman Rushdie.

Días atrás, la autora recurrió a su cuenta de Twitter para comentar que se sentía “asqueada” por la agresión a Rushdie, y que confiaba en que el británico-estadounidense “estaría bien” en los días posteriores. Minutos después, a modo de respuesta a su “hilo”, un usuario publicó: “No te preocupes tú será la siguiente”.

La escritora inglesa, afincada en Escocia, tomó una captura de imagen del mensaje y lo compartió en su red social, antes que el usuario de la cuenta, ubicada en Pakistán, lo borrase este domingo.

.@TwitterSupport any chance of some support? pic.twitter.com/AoeCzmTKaU

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022