En el marco del Mes de la Fotografía, en el Centro Cultural Estación Mapocho se realizará el lanzamiento de los fotolibros de Lautaro Ediciones, Que no me quedara solo, que nadie me amara, de Tutu Espinoza Vásquez; y Rosa, de Loreto Vergara Gálvez.

Este evento, de entrada liberada, se llevará a cabo el próximo viernes 23 de agosto a las 18:30 horas, en la Galería Bicentenario.

Que no me quedara solo, que nadie me amara es una obra íntima de Tutu Espinoza Vásquez, artista-activista transmasculino que, a través de su trabajo, busca visibilizar su vida y la de otras personas.

Este fotolibro encapsula, de manera física y compacta, su proceso creativo y de transición de identidad, documentado en diversos formatos desde 2019 hasta 2022. Espinoza conecta con la vulnerabilidad de encarnar su diferencia, utilizando archivo familiar, video, escaneo de objetos, cartas mecanografiadas y anotaciones a mano alzada.

En tanto, Rosa, de Loreto Vergara Gálvez, es un trabajo autobiográfico que explora la vida de su abuela, su memoria e intimidad, abordando lo que significa ser una mujer adulta con discapacidad visual.

Vergara Gálvez, fotógrafa profesional con una destacada trayectoria en la representación del trabajo sexual y la migración, nos ofrece una mirada profunda y matizada sobre estas realidades sociales. Su obra ha sido exhibida en más de 15 ocasiones en diversos espacios culturales nacionales, y en 2024 lanzó sus dos primeros fotolibros, entre ellos, Rosa.

La presentación estará a cargo de Cristian Ochoa, director de Lautaro Ediciones quien, junto a los autores y Jahir Jorquera, coeditó y diseñó ambos fotolibros. Durante el evento, los fotolibros estarán disponibles para su adquisición a un valor de $10.000 cada uno.