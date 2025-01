El XIV Festival Internacional Santiago Off se prepara para este verano, con 34 montajes nacionales y 14 internacionales. La inauguración será el día 23 de enero a las 20:00 con un concierto en Teatro La Cúpula de la banda Camiseta 22, colectivo musical liderado por los ex - Guachupé.Además, ya están disponibles las postulaciones para la Escuela Off, que cuenta con 10 actividades de formación, gratuitas y abiertas al público.