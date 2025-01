Durante enero, Teatro Mori desplegará una variada cartelera que contará con aplaudidas comedias, musicales, dramas, shows de stand-up y presentaciones de bandas en vivo. También formarán parte de la programación algunos montajes destacados de las nuevas ediciones del Festival Internacional Teatro a Mil y del Festival Santiago Off, consolidando su propuesta cultural con excelentes panoramas para este verano.

Uno de los imperdibles del mes será el musical “Pateando Piedras”, de la compañía Hermanos Ibarra Roa, que, con la participación de un gran coro ciudadano, se ha consolidado como un homenaje único a Jorge González, legendario líder de “Los Prisioneros” e ícono del rock latinoamericano. Su temporada se llevará a cabo desde hoy 2 de enero al 11 de enero, con funciones de jueves a sábado a las 20:30 horas en Mori Recoleta.

Otro de los fuertes de la cartelera será “El Purgatorio”, que tendrá solo tres funciones entre hoy y el 4 de enero en Mori Bellavista. Esta obra, de la compañía CTM, aborda el deficiente sistema de fiscalización de la educación rural. A través del humor, un grupo de profesores corruptos quedará expuesto ante la llegada de un joven e idealista docente.

También llegarán a las tablas de Mori los montajes “¿Quién me escondió los zapatos negros?”, del 14 al 19 de enero, y “Daniel: voy a ser el gay más famoso de Chile”, del 23 al 26 de enero. El primero gira en torno a cinco personajes que, al cumplir sus 30 años, reviven su niñez, adolescencia y juventud en el Chile de los años 70 y 80.

Mientras que la segunda propuesta, a cargo de la compañía “La Matriz”, ofrece una mirada dinámica, cruda y potente sobre uno de los crímenes homofóbicos más impactantes de la última década en Chile: el asesinato de Daniel Zamudio.

Para quienes deseen reírse estas vacaciones, habrá nuevas temporadas de las comedias “Sólo los tontos se enamoran”, del 3 al 12 de enero en Mori Parque Arauco; “El Manager y el Artista”, con funciones el 9 y 11 de enero; y “Mi madre, mi novia y yo”, desde el 17 de enero hasta el 1 de febrero, las dos últimas en Mori Vitacura.

A las anteriores se sumará “La Alcaldesa”, protagonizada por Carolina Paulsen, Edinson Díaz, Ramón Llao y Ricardo Vergara. Su trama gira en torno a una grave crisis que enfrenta la alcaldesa de la comuna de “Lo Infame”, quien, junto a su equipo de asesores, deberá sortearla. La obra se presentará desde el 24 de enero hasta el 9 de febrero, con funciones los viernes y sábados a las 21:00 horas y los domingos a las 20:00 horas.

También se reestrenará “Malas Madres”, dirigida por Claudio Arredondo, una comedia sobre la maternidad y la vida cotidiana que pone en el centro a cuatro amigas que se reúnen para reflexionar sobre cómo el ser madres ha cambiado sus vidas y la de sus parejas.

Durante la segunda quincena del mes llegará a las tablas de Mori Parque Arauco: “Lucas y yo”, con las actuaciones de Fernando Godoy y Nicolás Oyarzún, y canciones originales de Pablo Ilabaca, guitarrista de “Chancho en Piedra” y creador de varios éxitos de “31 Minutos”. La obra presenta la historia de dos amigos: uno introvertido y el otro que sabe perfectamente desenvolverse en el mundo adulto, abordando desde el humor el miedo a crecer.

Respecto a los shows de stand-up, Felipe Avello tendrá una función doble el martes 7 de enero, a las 18:00 y 20:30 horas, en Mori Recoleta. Mientras tanto, su par, Felipe Izquierdo, se estará presentando con “Soy el único que no me conozco” y “Elvira” en Mori Vitacura.

Enero en Mori: un mes para celebrar lo mejor del teatro con grandes festivales