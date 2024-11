Desde el 19 al 29 de noviembre se desarrolla en la región de Valparaíso el Festival Volar 2024. Encuentro que este año se desplegará por Valparaíso, Calle Larga y La Ligua.

La iniciativa se ha convertido en una plataforma esencial para mostrar los resultados de los talleres artísticos de BAJ Valpo, pero más allá de ser un espacio expositivo, el festival trasciende lo visual y se convierte en un punto de encuentro, reflexión y diálogo entre las y los artistas jóvenes y la comunidad.

Federico Botto, director de BAJ Valparaíso, comenta que Festival Volar “busca ser una plataforma que amplifica los relatos de las y los jóvenes que participan en los procesos formativos de BAJ. Nuestra intención es intervenir en el cotidiano de las comunidades vinculadas con nosotros, ocupando tanto espacios públicos como grandes escenarios culturales, como el Parque Cultural de Valparaíso, el Espacio La Compañía y nuestra sede. Así, invitamos a disfrutar de una programación diversa, con obras inéditas que dialogan con nuestra línea curatorial anual y abarcan múltiples disciplinas artísticas. Además, hemos tejido un trabajo colaborativo muy especial con el CECREA de La Ligua y el Liceo Bicentenario T.P. Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga. Estos talleres permitirán un intercambio enriquecedor de contenidos con las y los jóvenes de Valparaíso y de toda la región, fortaleciendo el diálogo artístico y cultural”.

Programación 2024: Más de 10 días de arte y cultura

Con una oferta diversa que incluye presentaciones de música, danza y teatro, junto a exposiciones fotográficas, de grabado y literatura, el Festival Volar 2024 llega a diferentes espacios de Valparaíso, Calle Larga y La Ligua, invitando a la comunidad a explorar estas experiencias artísticas únicas.

Este año la programación reúne una jornadas diversas que incluyen música en vivo con artistas emergentes, como las presentaciones de LPM 2024 y Lírica Urbana; danza con la instalación coreográfica Carta blanca; teatro con la obra Nativxs digitales. No me hables, escríbeme al DM; y poesía escénica en el Slam Lenguajes que no quieren negarse a ser. Además, destacan exposiciones de fotografía: Imágenes de terror e Imaginaciones híbridas, grabado Valpo Freak II e intervenciones literarias, como el lanzamiento del fanzine Terrores Nocturnos y la presentación del libro Alimapu.

Para el día musical, se presentará la reconocida rapera 22RUZZ.

La entrada es liberada y abierta a todo público.

Puedes revisar la programación completa en este enlace.