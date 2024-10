La Fundação Bienal de São Paulo ha anunciado el título, el concepto curatorial, los colaboradores y la identidad visual de la 36ª Bienal de São Paulo, que tendrá lugar a partir de septiembre de 2025 en el Pabellón Ciccillo Matarazzo.

Bajo el título ‘Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática’ [No todos los viajeros caminan caminos /De la humanidad como práctica], se han dado a conocer detalles de la 36° Bienal de Sao Paulo, título de exposición que se inspira en el enigmático poema de la poeta afrobrasileña Conceição Evaristo, Da calma e do silêncio.

Esta edición estará dirigida por el curador general Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung con su equipo de co-curadores formado por Alya Sebti, Anna Roberta Goetz y Thiago de Paula Souza, así como por la co-curadora at large Keyna Eleison y la consultora de comunicación y estrategia Henriette Gallus.

Extensión de la Bienal

La exposición llega además con un cambio histórico en la organización del evento, que tradicionalmente se ha celebrado de septiembre a diciembre. La Fundação Bienal ha anunciado que la 36ª edición de la muestra se prolongará cuatro semanas más, presentándose gratuitamente al público entre el 6 de septiembre de 2025 y el 11 de enero de 2026. La decisión fue tomada por la presidenta Andrea Pinheiro y su Junta Directiva con el fin de ampliar aún más el alcance de la exposición, que podrá ser disfrutada por un mayor número de visitantes durante el período de vacaciones escolares.

Propuesta 36° Bienal

La propuesta central de esta Bienal es repensar la humanidad como verbo, como una práctica viva, en un mundo que exige reimaginar las relaciones, las asimetrías y la escucha como base de la convivencia, a partir de tres fragmentos/ejes curatoriales. La metáfora del estuario –un lugar donde confluyen diferentes corrientes de agua y crean un espacio de convivencia– guía el proyecto curatorial, inspirado en filosofías, paisajes y mitologías brasileñas. Este concepto refleja la multiplicidad de encuentros que han marcado la historia de Brasil y propone que la humanidad se una y se transforme a través de la escucha atenta y la negociación entre seres y mundos diferentes.

De acuerdo con el curador general Prof. Dr. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung: “En una época en que los seres humanos parecen haber perdido nuevamente el contacto con lo que significa ser humano, en una época en que la humanidad parece estar perdiendo el suelo bajo sus pies, en una época de agravamiento de las crisis sociopolíticas, económicas y ambientales en todo el mundo, nos parece urgente invitar a artistas, académicos, activistas y otros profesionales de la cultura, provenientes de una amplia gama de disciplinas, a unirse a nosotros en la reformulación de lo que la humanidad podría significar y en su conjugación. A pesar de, o debido a, todas estas crisis y urgencias del pasado-presente-futuro, debemos darnos el privilegio de imaginar otro mundo a través de otro concepto y práctica de la humanidad”.

Bonaventure agrega que, “Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática es una invitación a pensar y manifestar la humanidad como verbo y práctica, a pensar en la humanidad como encuentro(s) y negociaciones sobre la convergencia de mundos diversos. Es una invitación a deliberar sobre el desmantelamiento de las asimetrías como un requisito previo para la humanidad como práctica, así como esta Bienal nos ofrece una invitación a colocar la alegría, la belleza y sus poéticas en el centro de las fuerzas gravitacionales que mantienen nuestros mundos en sus ejes… porque la alegría y la belleza son políticas. Esta es una invitación a imaginar un mundo en el que demos énfasis a nuestras humanidades en un momento en que la humanidad literalmente nos está fallando”.

36ª edición

Sobre la 36ª edición, Andrea Pinheiro, presidenta de la Fundação Bienal de São Paulo, comenta: “La Bienal de São Paulo es un patrimonio artístico de Brasil, y esta edición es el resultado de un proceso colectivo que comenzó con nuestro consejo consultivo, responsable de deliberar y seleccionar el proyecto curatorial más alineado con los desafíos contemporáneos. Este año tuvimos la alegría de recibir la propuesta Nem todo viandante anda estradas – Da humanidade como prática, presentada por Bonaventure Soh Bejeng Ndikung. Este proyecto no solo reafirma el papel de la Bienal como un espacio de reflexión y diálogo sobre las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo, sino que también demuestra el compromiso institucional de la Fundação en promover la producción artística de una manera accesible y relevante para los más diversos públicos. Y es precisamente con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de personas que hemos ampliado la duración de la muestra en cuatro semanas, hasta enero de 2026, para que más visitantes tengan la oportunidad de entrar en contacto con la increíble producción artística que el equipo curatorial está reuniendo”.

La propuesta curatorial

Esta edición de la Bienal de São Paulo está estructurada como un proyecto de investigación que se manifestará en tres fragmentos/ejes. El primer fragmento/eje curatorial propone reivindicar el espacio y el tiempo, buscando desacelerar y prestar atención a los detalles y a otros seres que constituyen nuestro entorno. Situado en el poema Da calma e do silêncio de Conceição Evaristo, este eje evoca la importancia de explorar los mundos sumergidos que solo el silencio de la poesía y la escucha poética pueden acceder, acogiendo las diferencias y sugiriendo una reconexión con la naturaleza y sus sutilezas.

En el segundo fragmento/eje, la Bienal invita al público a verse en el reflejo del otro. La propuesta es cuestionar qué vemos cuando nos miramos a nosotros mismos y a los demás, confrontando las barreras y las fronteras de nuestras sociedades. Este fragmento se basa en el poema Une conscience en fleur pour autrui del poeta haitiano René Depestre, y explora la interconectividad de las experiencias, proponiendo una coexistencia más atenta a las necesidades colectivas.

Por último, el tercer fragmento/eje se enfoca en los espacios de encuentros, tal como los estuarios son espacios de múltiples convergencias, no solo entre el agua dulce y la salada, sino también el encuentro del llamado Nuevo Mundo con las personas esclavizadas secuestradas de África. Este fragmento reflexiona sobre la colonialidad, sus estructuras de poder y sus ramificaciones en nuestras sociedades actuales. Esta reflexión está basada en el movimiento manguebit y su manifiesto Caranguejos com cérebro [Cangrejos con cerebro], entendido como una representación del cerebro social colectivo. La historia de Brasil, marcada por la fusión de pueblos indígenas, europeos y africanos esclavizados, es un microcosmos de las asimetrías de poder que aún persisten. En este sentido, la exposición explora cómo las culturas y las sociedades enfrentan esas diferencias y crean nuevos caminos de coexistencia y belleza, tal como se manifiesta en L’intraitable beauté du monde [La belleza intratable del mundo, en traducción libre], de Patrick Chamoiseau y Edouard Glissant.

Convergencias globales

Como parte esencial de su propuesta curatorial, la 36ª Bienal de São Paulo contará con las Invocaciones: una serie de encuentros con poesía, música, performance y debates que se conectan con las ideas centrales de la exposición, investigando y comprendiendo nociones de humanidad en diferentes geografías. La serie de encuentros es fruto de la relación con instituciones culturales y va a preceder la realización de la muestra en São Paulo.

El ciclo incluirá conversaciones, conferencias, talleres y performances en cuatro localidades diferentes. Los dos primeros eventos, que se presentarán aún en 2024, tendrán lugar en Marrakech, Marruecos y en Les Abymes, Grande-Terre, Guadalupe. El primer encuentro se llevará a cabo en Le18 y en la Fondation Dar Bellarj, dirigidos por Laila Hida y Maha El Madi, mientras que el segundo será realizado en Lafabri’K, liderado por Léna Blou. En 2025, se llevarán a cabo las dos últimas Invocaciones, una en Zanzíbar, Tanzania y otra en Japón, en instituciones que serán anunciadas oportunamente.

La primera Invocación, titulada “Souffles: On Deep Listening and Active Reception” [Souffles: Sobre escucha profunda y recepción activa], que se realizará el 14 y 15 de noviembre en Marrakech, será una deliberación sobre tres temas: la precariedad de la respiración, las culturas Gnawa y Sufi y la escucha como una práctica de coexistencia.

La segunda Invocación, titulada “Bigidi mè pa tonbé!” [¡Se tambalea pero no cae!], tendrá lugar entre el 5 y 7 de diciembre en Les Abymes, Guadalupe y reflexionará sobre la inteligencia del movimiento de los cuerpos entre la ruptura y la adaptación para mantener el equilibrio en movimiento en tiempos de crisis.

La tercera Invocación, que se celebrará en febrero de 2025 en Zanzíbar, ha sido titulada “Mawali-Taqsim: Improvisation as a Space and Technology of Humanity” [Mawali-Taqsim: La improvisación como espacio y tecnología de la humanidad]. El encuentro se basará en la percepción del taarab no solo como un ritmo, sino como una construcción de encuentros e intercambios múltiples que el territorio de Tanzania y el Océano Índico han promovido.

La cuarta y última Invocación, programada para marzo de 2025 en Japón se titula “The Uncanny Valley or I’ll Be your Mirror” [El valle de lo inquietante o seré tu espejo] y ofrece reflexiones y encuentros sobre las dinámicas del afecto entre humanos y no humanos, personas y máquinas, en un ejercicio de construcción de coexistencias, interacciones, distancias y proximidades.

Estos encuentros funcionarán como afluentes, convergiendo hacia el cuerpo principal de la 36ª Bienal en São Paulo, en el Pabellón Ciccillo Matarazzo.

Otro afluente importante de la 36ª Bienal de São Paulo será la Casa do Povo, en São Paulo, un centro cultural que revisita y reinventa las nociones de cultura, comunidad y memoria. Allí se desarrollará un programa de performances creado por Benjamin Seroussi (director artístico de la Casa do Povo) y Daniel Blanga Gubbay (director artístico del Kunstenfestivaldesarts). Se anunciarán otros nuevos afluentes en breve.

Identidad visual

El estudio berlinés Yukiko, fundado por Michelle Phillips y Johannes Conrad, es el responsable de la identidad visual de la 36ª Bienal. Reconocido por su estilo experimental, el estudio adopta un enfoque que dialoga directamente con el concepto curatorial de esta edición, creando una experiencia visual y gráfica que refuerza el papel de la escucha y la idea de confluencias a partir de la imagen del estuario.

“El concepto visual de la 36ª Bienal de São Paulo está inspirado en la idea de la humanidad como práctica, enfatizando la interconexión, la empatía y la coexistencia creativa. Basado en el eje curatorial del sonido y el movimiento manguebit, la identidad visual se fundamenta en ondas sonoras polifónicas y en la serie armónica, simbolizando las frecuencias superpuestas de las experiencias humanas. Estas ondas sonoras representan la idea de que la humanidad está en constante evolución y se remodela a través de encuentros, al igual que el estuario, donde varios mundos se encuentran y se mezclan. Esta manifestación visual refuerza el mensaje central de la Bienal: que a través de una escucha intencional y una reflexión profunda, podemos imaginar la humanidad como una práctica viva y palpitante”, explican los diseñadores.

Fundação Bienal de São Paulo

Fundada en 1962, la Fundação Bienal de São Paulo es una institución privada sin fines de lucro ni vínculos políticos, partidistas o religiosos, cuyas acciones tienen como objetivo democratizar el acceso a la cultura y estimular el interés por la creación artística. Cada dos años, la Fundação organiza la Bienal de São Paulo, la mayor exposición del hemisferio sur y sus exposiciones itinerantes en diversas ciudades de Brasil y del extranjero.

La institución es también depositaria de dos de los patrimonios artísticos y culturales de América Latina: un archivo histórico de arte moderno y contemporáneo de referencia en América Latina (Arquivo Histórico Wanda Svevo), y el Pabellón Ciccillo Matarazzo, sede de la Fundação, diseñado por Oscar Niemeyer y declarado Patrimonio Histórico.

La Fundação Bienal de São Paulo es también responsable por idear y producir las representaciones brasileñas en las Bienales de arte y arquitectura de Venecia, prerrogativa que le fue conferida hace décadas por el Gobierno Federal en reconocimiento a la excelencia de sus contribuciones a la cultura de Brasil.