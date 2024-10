Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El colectivo feminista LasTesis se pronunció sobre las denuncias por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ex seleccionado nacional de fútbol, Jorge Valdivia, destacando la importancia de denunciar la violencia sexual y romper los pactos de silencio. Recordaron su movimiento de 2018 y condenaron las acciones de Monsalve y Valdivia, señalando que representan el patriarcado y exigieron justicia para las víctimas. Además, hicieron un llamado a no callar los abusos y a responsabilizar a los agresores, no a las víctimas.