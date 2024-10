Secreto de investigación y nuevos detalles: lo que dejó audiencia de cautela de garantías de Monsalve

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En la audiencia de cautela de garantías de Manuel Monsalve, investigado por violación, abuso sexual y obstrucción a la justicia, el Ministerio Público reveló nuevos detalles que complican su defensa, como ordenar gestiones a la PDI antes de la denuncia y sugerir acercarse \"con sigilo\" a la víctima. Se decretó secreto de investigación por 40 días. Además, se detalló que son tres los teléfonos incautados a Monsalve. Desarrollado por BioBioChile

La audiencia de cautela de garantías de Manuel Monsalve, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de violación, abuso sexual por sorpresa y posible obstrucción a la justicia, dejó más respuestas negativas que positivas para su defensa.

Lo anterior, ya que el Ministerio Público se encargó de aclarar algunas interrogantes en torno al caso, confirmando y descartando hechos que se habían conocido a través de filtraciones. Asimismo, incluyó nuevos hechos que hasta el momento eran desconocidos y que serían de suma gravedad.

Al solicitar la audiencia de cautela de garantías, la defensa del exsubsecretario Monsalve buscaba, principalmente, lograr tener acceso a la carpeta investigativa y evitar que uno de los teléfonos celulares de su representado fuera periciado.

Sin embargo, el resultado de esas solicitudes no fue el que esperaba el equipo de abogados de la exautoridad, ya que se decretó el secreto de la investigación por cuarenta días y se negó devolver el tercer celular incautado a Monsalve.

Nuevos detalles del caso Monsalve

Además, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, relató las el encuentro que experimentó con el acusado el 15 de octubre, un día después de que fuera ingresada la denuncia en su contra, a las afueras del Hotel Panamericano.

“Mire, me gustaría decir que no me acuerdo de nada de lo que sucedió en los hechos y lo demás me lo reservo con mi abogado”, fueron las palabras del suspendido militante del Partido Socialista, según contó el persecutor.

La frase fue objeto de discusión en la propia audiencia, ya que para la defensa de Manuel Monsalve se trata de una declaración, mientras que para la Fiscalía Centro Norte y el juez Ponciano Sallés, no lo es.

Pero, eso no es todo. El Ministerio Público, incluso, entregó información nueva. Se explicó en detalle las gestiones que la exautoridad de Interior habría ordenado: una serie de diligencias relativas al caso, pero fuera del marco de la investigación. De hecho, fueron antes de que se ingresara la denuncia en su contra por parte de una subalterna en la subsecretaría donde era titular.

El fiscal Armendáriz reveló que Monsalve le habría “ordenado, pedido, o sugerido”, a funcionarios de la PDI que se acercaran “con sigilo” a la víctima.

“Se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve les señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la Policía de Investigaciones, que él les pidió que se acercaron a la víctima (…) Entonces, si esto lo hace, su señoría, no sabemos si se va a volver a repetir”, dijo.

Los tres celulares de Monsalve

Por otra parte, la audiencia, también, sirvió para precisar la cantidad de celulares que han sido incautados a Manuel Monsalve por el Ministerio Público: son tres.

En primera instancia, el exsubsecretario del Interior le entregó uno de sus teléfonos a la PDI, solicitando, según se mencionó en la audiencia, que lo revisarán, ya que tendría “sospechas” de que podía ser víctima de una extorsión. De esta manera, según se especula, habría invocado la Ley de Inteligencia, todo antes de que se ingresara la denuncia en su contra.

Luego, un día después de que la acción judicial fuera ingresada, Monsalve hace entrega de un segundo celular a la policía, el primero que entregó en el marco de la investigación por el presunto delito de violación.

Con este último aparato en poder del Ministerio Público, en el organismo se percataron de que no era el celular principal de la exautoridad, por lo que se emanó una nueva orden de registro e incautación, que fue autorizada por el tribunal, y se concretó el pasado viernes, en dos viajes.

En la primera diligencia se recupera el primer celular que había sido entregado a la PDI, previo a la denuncia, y en una segunda, cuando la policía debe volver, ya que Monsalve se había comprado un tercer celular para no quedar incomunicado.

De esta manera, son tres los teléfonos celulares, de los cuales a dos ya se les extrajo la información por los investigadores, aunque aún no periciados, ni revisados. En tanto, el tercero se encontraba, hasta ayer, en una caja fuerte, en el tribunal, pero fue autorizada su entrega a la Fiscalía en la propia audiencia, luego de una extensa discusión. Cabe mencionar que se determinó eliminar los chats que Monsalve tenía con sus abogados, su cónyuge y sus hijas.

Por su parte, uno de los abogados que compone el equipo defensor de Manuel Monsalve, Cristian Arias, insistió en que “esta es una investigación que, pese al revuelo mediático que pueda tener, se está iniciando”.

“La información que ahora (ayer) salió es primera vez que la tenemos, desde el punto de vista de la imputación. No teníamos más información, hoy tenemos algo más y desde ahí vamos a construir la defensa”, agregó.

Por su parte, la abogada que ahora representa la querella de la víctima, María Elena Santibañez, con experiencia en delitos sexuales, levantó la alerta durante la audiencia sobre hasta dónde pueden llegar las intervenciones del exsubsecretario en la investigación.

“Considerando las características del imputado, el poder que ejercía en nuestro país y que sigue ejerciendo, y, además, las características de la víctima que represento, corresponde a una persona que era una subalterna al imputado, resulta más o menos manifiesto las posibilidades de que el imputado pueda obstaculizar la investigación, toda vez que hay antecedentes de que ya ha hecho gestiones en ese sentido”, sostuvo.