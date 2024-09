En el mundo existen distintos tipos de amistades, pero ninguna se compara con la que podemos entablar con los animales. Un sentimiento genuino y realmente perdurable en el tiempo alejado de envidias y conflictos entre humanos. Amor en estado puro

La película Mi amigo el pingüino se basa en una extraordinaria historia real ocurrida en las costas de Brasil y en donde el pescador João Pereira de Souza, interpretado por Jean Reno, ataviado por la pérdida de su hijo ve renacer la esperanza en su vida, al rescatar un pequeño pingüino empetrolado.

Luego de este acontecimiento, el pingüino, bautizado como Din Dim, regresó por más de 10 años consecutivos a encontrarse con su amigo que le salvo de la muerte.

En conversación exclusiva con el programa DPELÍCULA de Canal 9 Bio Bio Televisión, el actor, Nicolás Francella, quien interpreta en ésta película a un investigador de fauna marina, comento detalles de producción.

Mi amigo el pingüino

“A mí me llega el guion a partir de un productor argentino asociado en el proyecto que me cuenta de la historia, yo desconocía la historia, me dijo que averigüe, que me informe y que conozca todo lo que se había viralizado y nada es muy emocionante la película”, enfatizó.

Consultado sobre la utilización de efectos digitales dentro de la película recalcó que “la película o casi el máximo de la película era con pingüinos reales, Fabián Gabeli era el responsable de manejar a los animales a los pingüinos en este caso y tenían una gran comunicación, eran siempre el centro de atención lógicamente para que salga todo bien”.

“Estaba bastante controlado si tenían que caminar por una zona molesta para el pingüino tenía que estar higienizado ese camino. Tratamos de que no haya gente alrededor, de transformar el set en algo mucho más tranquilo y la verdad es que siempre fue bastante controlado todo”, señaló el actor.

Mi amigo el pingüino está dirigida por David Schurmann y es para todo espectador (TE). Actualmente se encuentra en cartelera en todos los cines de nuestro país, distribuida por BF.

La entrevista completa al actor Nicolás Francella, la puedes revisar a continuación: