Ad portas del estreno de “La Memoria Infinita”, su nuevo documental, Maite Alberdi rememoró las jornadas de filmación junto a Augusto Góngora y Paulina Urrutia, los protagonistas de la historia.

“(Augusto) estuvo seguro desde el primer día”, comentó en diálogo con la Revista Ya a raíz del inicio del rodaje en 2018. “Después de grabar a tanta gente, cómo no permitir que lo grabaran a él. Esa historia había que exponerla”, agregó sobre el proceso que se detuvo por la pandemia del covid-19.

“No pude ir a grabar en más de un año, pero eso llevó a que Paulina grabara situaciones que yo jamás hubiese podido filmar por mi cuenta. Yo nunca iba a estar a las dos de la mañana cuando Augusto tenía una crisis. La pandemia le regaló intimidad a la película que pasa por ella decidiendo qué grabar. Siento que se convirtió en un diario de nosotros tres”, describió.

“El gran aprendizaje que me dejó la película es sobre el amor y las formas que puede alcanzar. No hay una sola forma de ser pareja, ellos rompen todos los estereotipos, nunca vi un amor así en mi vida (…). Si te cuento la película, piensas ‘qué susto, pierde la memoria’, pero para mí no se trata de susto, es entender cómo abordas las relaciones”, añadió sobre Góngora y los efectos del Alzheimer al momento del rodaje.

En el diálogo, Maite Alberdi también abordó el momento en que decidió detener las filmaciones: “Creo que en esta película sí hay memoria. Augusto llora por la muerte de uno de sus amigos y, no haré spoiler, pero hay un momento en que una frase que dice, nos dejó claro que ahí debía terminar la película, porque estaba relacionado a su identidad. Y yo no puedo seguir grabando a alguien que siente que su identidad ya no está”.

El filme, que entró en la preselección de la Academia de Cine de Chile de cara a su candidata a los Premios Óscar 2024, debutará en la cartelera local este 24 de agosto.