Así parte Run Over, primera película de los hermanos Ibarra Roa, conocidos por su labor en el teatro. Visnu y Gopal fundaron el Teatro Hermanos Ibarra Roa (2005), en el 2014 el proyecto Danza y Coros Ciudadanos (Víctor sin Víctor Jara, La Carta y Pateando Piedras) y, en 2016, Fermina Producciones.

En la labor de Visnu y Gopal Ibarra Roa destaca por el trabajo colectivo y ciudadano.

Run Over

La película entrelaza las historias de los ocupantes de los tres vehículos involucrados en la escena del accidente.

Por un lado está la pareja de testigos, interpretada por Daniela Vega y Alejandro Rivas. Por el otro lado, Julio (Hugo Medina), el anciano atropellado, y Julia (Grimanesa Jiménez). Finalmente, participa Domingo (Francisco Dañobeitia), el joven que conduce el vehículo que impacta a Julio.

Domingo es un joven de familia adinerada y con poder. Es su cumpleaños y, en medio de una fiesta desenfrenada, descubre que su novia lo engaña con un amigo. Situación que es ocultada por los otros asistentes. Domingo ha bebido en exceso y ha consumido drogas. La rabia y la frustración lo tienen tomado. En ese estado, abandona su fiesta y a los invitados. Se sube a un 4×4 y escapa de una situación que le resulta insoportable.

Julio y Julia están, cada uno por su lado, solos. Buscan el amor. Coquetean, ríen y disfrutan tratando de darse una -última- oportunidad de amor. Ya tienen sus años y, aunque juegan, se van sin rodeos. Van en el auto de Julio cuando éste presenta problemas.

La pareja de testigos, que también ha consumido drogas, están en plena actividad sexual cuando Julio es atropellado. Son testigos privilegiados y harán todo lo posible por lograr justicia.

Historia compleja

Run Over es una película coral, con varias historias que se entrelazan, con un gran número de personajes en escena. Una comedia negra que rememora distintas cintas, al mezclar mundos muy diversos, desde la fiesta de jóvenes con mucho dinero a la sencilla pareja de ancianos, donde Julia vive en una modesta “casa de reposo”.

La primera película de los hermanos Ibarra Roa es una apuesta muy arriesgada. Asume un formato poco tradicional, complejo en sus equilibrios y, en especial, en buscar los tonos adecuados para una comedia negra con un claro mensaje social. Una combinación donde se incluyen pequeños “sketch” que, para unos, puede ser parte de esta realidad compleja y diversa, a ratos poco coherente. Para otros, pueden ser distractores que hacen perder el hilo del relato.

Por otro lado, la historia, en buena parte -en su médula- recuerda a la película “Aquí no ha pasado nada” (Alejandro Fernández Almendras) y el bullado “Caso Larraín”. El caso de un joven de familia con mucho poder que, después de una fiesta con mucho alcohol y drogas, atropella a un transeúnte pobre y cómo hace para zafar de sus responsabilidades.

Run Over es una cinta entretenida, con muchos rostros conocidos (Daniela Vega, Catalina Saavedra, Camila Hirane, Grimanesa Jiménez, Hugo Medina, etc). Sin embargo, se nota que es una ópera prima y, a mí juicio, no logra cerrar bien ni controlar de forma adecuada los tonos y equilibrios entre el drama, el contenido social, la comedia y el humor. Resulta, para mí, demasiado liviana para un tema complejo y duro, como son ciertos abusos que se producen en nuestro país.

Es de destacar la valentía de los directores, tanto en el tema abordado, el buscar forma nuevas de relato como el incursionar en un lenguaje, para ellos, nuevo.

Ficha Técnica Run Over

Dirección: Gopal Ibarra Roa, Visnu Ibarra Roa

Guion: Gopal Ibarra Roa

Elenco: Daniela Vega, Grimanesa Jiménez, Catalina Saavedra, Hugo Medina, Alejandro Castillo Tirado, Francisco Dañobeitía, Camila Hirane, Alejandro Rivas, Sebastián Contreras (II), Jorge Abarzúa, Muriel Martín, Belén Zambeat, Colomba Horta, Soledad Mayorga, Nicolás de Terán, Millantú Hilbert

Casa productora: Fermina Producciones

Producción ejecutiva: Gopal Ibarra Roa, Matías Botto, Rubén Jeraldo, Visnu Ibarra Roa

Producción: Gopal Ibarra Roa, Matías Botto, Visnu Ibarra Roa

Asistente de dirección: Simón Aravena

Dirección de fotografía: Anto Aripe

Montaje: Gopal Ibarra Roa

Dirección de arte: Matías Botto

Sonido: Rubén Jeraldo Diseño sonoro

Música: Cristóbal Montes