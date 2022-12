Por Leopoldo Pulgar Ibarra

El comentario de quien es también, desde hace cinco meses, Directora de Programación y Audiencias del Gam, resulta pertinente porque en diciembre este centro cultural culminará su programación 2022 con tres propuestas que tienen dos cosas en común: un solo intérprete proveniente de distintas especialidades artísticas y relatos que recorren un vasto territorio artístico, emotivo y de contenidos.

“Los unipersonales son experiencias creativas, instaladas desde siempre, agrega, aunque hoy con las crisis económicas y sanitarias tienden a volver más a escena”.

Alude también a que estos formatos, mucho más apropiados para la circulación cultural por comunas y regiones, en general, tienen la capacidad para relacionar miradas íntimas que van de lo micro a lo macro y a integrar distintas vertientes artísticas de las artes escénicas, tal como sucede con los tres títulos en cartelera en el Gam entre el 1 y el 18 de diciembre, uno en sala y dos al aire libre.

“Cuerpa Roja”, “Reminiscencia” y “Preludio y final”, explica la directora de programación, invitan a compartir historias y discursos muy personales: sobre lo autobiográfico, la memoria, las cicatrices del tiempo, lo poético y la vida en el medio urbano, utilizando técnicas de teatro, diseño, danza, sonoridades, arte circense, recursos con que los intérpretes construyen dimensiones personales, históricas, familiares, políticas, sociales y humanas.

Cuerpo y diseño

En “Cuerpa roja”, diseño, danza, actuación y recursos sonoros forman parte de la base desde la cual Daniel Bagnara genera “reflexiones y preguntas en torno al cuerpo, la identidad, el género y la constante búsqueda humana de pertenencia y perpetuidad en el tiempo”.

Un viaje en el que “todo es cuerpo y diseño en movimiento, un transitar textil como segunda piel, habitar un otro yo”, situaciones propias de “un mundo pandémico libre de género, que escribe su propia historia, constituyendo y modificando una segunda oportunidad de poder ser un nuevo ser”.

En ese trayecto el unipersonal aborda “lo espiritual, moral, religioso, sexual y mercantil”, experiencias que cuestionan si “somos conscientes de lo que portamos y si el cuerpo de cada uno es lo que quieres ser”.

Cuerpa roja

Idea original, intérprete y dirección general: Daniel Bagnara

Dirección coreográfica: Nibaldo Manríquez

Guía dramatúrgica: Marcia Césped

Diseño sonoro: Zebra, Simón Flores

Diseño espacial: Belén Abarza

Asistencia de vestuario: Florencia Borie

Guía en diseño y construcción de vestuario y calzado: Carla Stuardo y Francisco Lizana

Contenido audiovisual: Kevin Palma

Realizadora fotográfica: Paloma Leiva

Gestión ejecutiva: Sebastián Morales.

Plaza Central

Hasta el 10 de diciembre de 2022

Jueves a sábado, 18.30 horas.

Gratis. .

Topografía urbana y emocional

El protagonista de “Reminiscencia” Malicho Vaca “escarba en la biografía personal y de la ciudad” rastreando la “memoria reciente y las cicatrices profundas” que llevan “a lugares mágicos y singulares” y a experiencias personalísimas, todo a través “del uso delicado y seductor de las plataformas digitales”.

Desde la mirada del performer, este “ensayo documental biográfico muy sensible, político e íntimo a la vez” muestra un sello de nuevo género que aspira a recoger “nuestras huellas y voces cuando ya no estemos aquí” para que no se queden en la carpeta de una memoria externa” y permita “volver a encontrarnos, a tocarnos, a evocar juntos la realidad que queremos” y no se dependa de lo que Google sintetice.

Reminiscencia

Director y performer: Malicho Vaca

Asistencia técnica y de producción: Analí Muñoz

Representante y productora: Ébana Garín

GAM

Sala 1

Hasta el 18 de diciembre de 2022.

Jueves a sábado 21.00 horas; domingo 20.00 horas.

Entrada general $ 6.000; personas mayores $ 4.000; estudiantes $ 3.000.

Desnudando pieles

Bigotes, pelucas y narices utiliza Gonzalo Mora para narrar este cuento circense, “un recorrido poético por el devenir del circo”, con el intérprete encarnando todos los roles de esta historia circense: Presentador, Librea, Acróbata y Payaso Mago.

A través del uso de “cuerdas, el mástil y caracterizaciones va desnudando su alma”, mientras que en las alturas “va dejando sus pieles en el vuelo, en el riesgo y en la magia del circo que sólo sucede con el público”.

Finalmente, continúa mostrando su fuero íntimo hasta que los espectadores “vean al artista en toda su humanidad”.

Preludiuo y final

Autor, dirección general e intérprete: Gonzalo Mora

Asistente de dirección: Luciana Mosca

Composición musical: Cristian Sanhueza

Diseño y realización de vestuario: Loreto Monsalve, Carlos Morales

Asesor y consejero de magia e ilusionismo: José Primo Moraga

Técnico de montaje: Camilo Becky

Realización bigotes, narices y prótesis: Rodrigo Mora

Realización de zapatería: Sofia Norambuena

Técnico de sonido e iluminación: Francisco Gómez

Escenografía: Francisco Vera, Hector Calderón

Fotografía: Paula Letelier

Diseño: Faro litoral.

GAM

Plaza Central

Desde el 9 al 18 de diciembre de 2022.

Viernes 20.00 horas; sábado y domingo 19.00 horas.

Gratis, canje entradas una semana.