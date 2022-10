Por Leopoldo Pulgar Ibarra

En “La madre de Eva” la actriz parece querer congelar su presencia en el hospital hasta recibir con amor a su ahora hijo, mientras repasa sus últimos 18 años de vida familiar.

Durante este duro proceso, la mujer recordará la confusión y el no entender inicial que experimentó hasta aceptarlo y acompañarlo en una travesía vital que la lleva a abrigarlo en cuerpo y alma.

El monólogo es una adaptación de la directora Heidrun Breier (“Blackbird”, “Demasiado cortas las piernas”, “Las amantes”) de la novela homónima de la escritora italiana Silvia Ferreri.

A su vez, Maritza Farías Cerpa es actriz, docente, investigadora teatral, Magíster en Artes Escénicas (U. Sao Paulo) y Doctora en Filosofía, Mención en Estética y Teoría del Arte (Universidad de Chile).

Con la cia. La Niña Horrible actuó en “Los tristísimos veranos de la princesa Diana”, “La trágica agonía de un pájaro azul”; en la performance “Muertas” y dirigió “Metamorfé, más allá de la forma anterior”.

Temática y visibilización

¿Cómo percibes el mundo transgénero?

“Todavía es una temática invisibilizada, aunque ahora siento que está más abierta a la sociedad, porque se han conocido casos trans en la infancia.

“Incluso, han surgido fundaciones de padres y madres de niños y adolescentes trans; además está la ley José Matías -en trámite en el Congreso-, por el joven trans suicidado en 2019, debido al hostigamiento en su escuela de Copiapó.

“Sin duda, esta temática es parte de la realidad y poco a poco está siendo conocida y aceptada por ciertos sectores de nuestra sociedad”.

¿Y de qué manera lo enfocas en la obra?

“Al adaptar el texto para teatro, Heidrun lo dividió en las tres etapas en que ocurre la transición de Eva a Alejandro, que tiene 18 años, una edad adecuada para la operación. Junto con habitar esos períodos, también hablamos del tránsito de la madre cuando narrarel recorrido de su hija a hijo”.

Ella va evolucionando, seguramente…

“Sí. Se cuestiona y cuenta los momentos en que no podía entender lo que pasaba hasta que aclaró su mente. Somos testigos que ella va re aprendiendo a vivir.

“No es una aceptación inmediata. Al revés: hay confusión, dolor… Y lo dice en la obra, que no tiene relación con él, que no lo comprendía, que no lo aceptaba del todo… Esta conducta pone en evidencia sus contradicciones”.

¿Hay descontrol?

“Este es un drama y hay una proyección. A medida que pasa el tiempo en la sala de espera va pasando por sus recuerdos y emociones. Pero no se autocastiga, sólo se pregunta si podría haber hecho algo más en favor de su hijo: tiene un permanente vaivén emotivo”.

Puntos de apoyo

En un ambiente hospitalario, la actriz Maritza Farías sólo se acompaña en escena de una silla, un biombo y un carro con vasos.

Los unipersonales son muy exigentes…

“Uff, sí. Estar sola por 55 minutos requiere de un buen trabajo de concentración y entrenamiento corporal para que el cuerpo esté abierto a todas las emociones. Aunque llevo 15 años haciendo teatro por primera vez interpreto un monólogo.

“También es un alto desafío actoral por la cantidad de texto, la dificultad de tener que dialogar sólo con mi imaginación. Antes de subir al escenario es aterrador…. Después, me voy y desaparezco”.

¿El público es reacio al tema trans?

“Mira. En la primera temporada la gente tuvo una muy buena percepción. Incluso, se destacó la emoción que se transmite, la reflexión que instala y la crudeza de la madre y la temática. En esta obra es muy importante el público.

“Es cierto: la propuesta describe una experiencia dura para una madre que sabe paso a paso lo que le hacen a su hija en las tres operaciones transgénero.

“Ella es la columna vertebral de la obra, no sabe cuántas horas lleva esperando en el hospital ni cuánto demorará. Sólo repite un mantra que marca el tiempo.

“En realidad, La nadre de Eva invita al silencio y a la aceptación frente a preguntas universales: ¿Qué pasa cuando no conseguimos reconocer y, por tanto, aceptar al otro? ¿Hasta dónde puede llegar el amor?”

La madre de Eva

Dramaturgia, adaptación y dirección: Heidrun María Breier, a pasrtir de la novela homónima de Silvia Ferreri (Italia)

Intérprete: Maritza Farías Cerpa

Diseño Integral: Gabriela Torrejón Becerra

Diseño Sonoro: Octavio Oshee Squicciarini

Asistente Dirección: Lorena Saavedra González

Prensa: Francisca Palma Arriagada

Producción: Daniela Moraga Sepúlveda

Teatro Mori Bellavista. Constitución 183. Jueves a sábado, 20.30 horas. Entrada general $ 8.000. puntoticket.cl Hasta 29 octubre 2022