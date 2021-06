Este jueves, en su segunda franja estelar (luego de “Demente”), debuta en Mega “Isabel”, una de las series más esperadas del año en la industria local.

Se trata de una historia narrada en 3 capítulos que se centra en los inicios de Isabel Allende, la escritora chilena e hispanoamericana más leída y traducida en el mundo, esta vez encarnada por Daniela Ramírez (“Los Archivos del Cardenal”, “Berko”, “Inés del Alma Mía”).

La dirección fue de Rodrigo Basáez (“Los 80”), mientras que la producción ejecutiva para Megamedia, dueña del proyecto financiado por el CNTV, estuvo a cargo de Isabel Miquel.

“Había una importante investigación previa de Carolina Narbona: entrevistaron a gran parte del entorno de Isabel. Yo llegué cuando había un corpus importante de investigación, y ahí empecé a trabajar con mi asistente, Felipe Briones”, cuenta a BioBioChile el guionista de la historia, Jonathan Cuchacovich.

Narrada con permanentes raccontos, la historia va recorriendo paralelamente diversas etapas que fueron definiendo no sólo a la autora, sino también a su obra. La escritura, por otra parte, demoró 7 meses, e incluyó al equipo de dirección en su último tramo.

“Conocía a la Isabel escritora, había leído sus novelas, y cuando entré en este proceso ella creció (en mí) enormemente. El rol que jugó en lo que hicieron en revista Paula, moviendo los límites de una sociedad súper conservadora, sembrando semillas de un movimiento feminista que no existía en ese entonces en Chile, y el rol en la defensa de los DD.HH salvando la vida de las personas durante la dictadura de Pinochet, fueron una de las cosas que más me llamaron la atención y que me atrajeron de la épica de su historia… Fue algo riesgoso. Ella decía que no lo hacía por heroísmo, sino que no se daba cuenta en lo que estaba metiéndose. Fue admirable”.

Para Cuchacovich, Allende “es una escritora y mucho más. Y espero que esta serie ayude a hacerle justicia al tremendo personaje que es, y a todo lo que ha hecho por nosotros”.

Si bien se trata de un retrato biográfico, la serie también juega con las herramientas de la ficción y del propio universo literario de la mujer de “La Casa de los Espíritus” y “Eva Luna”, entre decenas de títulos.

“La serie se apega bastante a la biografía de Isabel. Hubo una investigación súper acabada de su vida; ella también ha sido súper pública en torno a su biografía: ha escrito novelas, y la serie se apega bastante a eso. Hay licencias de ficción, y algo de la magia de Isabel”, cuenta el guionista.

La trama muestra a la protagonista en los días de la Unidad Popular, cuando su tío Salvador Allende presidía al país. Sin embargo, su motor radica en uno de los episodios más duros de su vida: la enfermedad que enfrentó su hija Paula y su tortuosa relación familiar.

“Para mí, cuando vi este proyecto, antes de siquiera pensar en escribirlo, lo primero que me agarró del estómago fue la enfermedad de Paula. Eso de ponerme en la situación de Isabel fue lo primero que me conectó con ella. El vínculo emocional de una mamá que hace lo posible para salvar a su hija”, confiesa el chileno.

“En la serie intenté abordarla desde ahí: no poner el foco en que estamos frente a esta escritora, sino en una mujer que es una mamá abnegada y este fuego interno que la impulsa a realizarse, volar, llegar lejos a través de la literatura”.

Sobre el carácter internacional que ha rodeado a “Isabel”, lo plantea así: “Se da una dicotomía: la serie es chiquitita, se hizo acá, con plata local, pero Isabel es de talla mundial, es la escritora hispana más leída en el mundo. Y finamente la épica de su historia, su ícono, evidentemente ha hecho que la serie tenga el vuelo que ha tenido”, dice en referencia a la venta de parte de Megamedia a HBO Max en marzo pasado (para EE.UU.), y su contrato con Amazon Prime Video que le permitirá un estreno en Hispanoamérica este viernes.

“Hasta ahora no hay planes de hacer nada más, tan concreto, pero definitivamente sería un privilegio poder desarrollar más de la vida de Isabel”, señala Jonathan Cuchacovich, que con Isabel Miquel ya trabajan en la nueva apuesta de Megamedia.