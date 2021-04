El autor reescribe su ópera prima (Fear), obra publicada originalmente por Mosquito Comunicaciones en 2007, en un ejercicio desafiante en lo literario como en lo personal.

Miedo es una novela sobre el miedo a enfrentarse a uno mismo y la paranoia generada o aumentada por altos consumos de alcohol y drogas (en especial cocaína), la incapacidad de sobreponerse a una traición y ruptura amorosa, como a establecer relaciones humanas sólidas y estables.

Es una fuga delirante, donde en cada ciudad, en cada lugar, por alejado que esté, se siente observado y perseguido. Un delirio sin sentido, sin razones o lógica.

Así, en un viaje angustiante, opresivo, asfixiante a ratos, el protagonista pierde sus límites deambulando por los lugares más diversos, sórdidos y peligrosos, involucrándose con prostitutas, microtraficantes y con cualquiera que le permita evadirse o darle algo de tranquilidad.

Miedo logra introducir al lector(a) en una psicosis, en una fuga desquiciada que, gracias a las habilidades de Aníbal Ricci Anduaga, logra credibilidad, transmitiendo vértigo, angustia y un delirio de persecución con un desenlace inesperado.

Miedo puede resultar reiterativo, de una extensión innecesaria. Su escritura a ratos puede resultar poco pulcra, cuidada, como un relato autobiográfico lanzado a borbotones. Pero es justamente eso lo que logra transmitir la angustia “testimonial” del protagonista, donde no es lo “literario” sino la capacidad del lenguaje de reflejar el estado éste. Un estado, no un hecho aislado, un comportamiento reiterativo y constante que el protagonista no es capaz de modificar.

Los puntos débiles del libro son algunos errores ortográficos y de edición que atentan contra este angustioso viaje que nos acerca a personas que han llegado a estas situaciones.

Miedo

Aníbal Ricci Anduaga

Zuramérica Ediciones y Punblicaciones S.A.

Santiago de Chile, enero de 2021