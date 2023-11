El mundo de la música siempre está en constante movimiento, y cada semana Billboard nos trae el ranking Top Album Sales, que nos muestra cuáles son los discos más vendidos en Estados Unidos. En esta ocasión, correspondiente a la semana del 19 de noviembre de 2023, tenemos una lista variada y llena de talento.

En el primer lugar encontramos a Stray Kids con su álbum ‘ROCK-STAR‘, seguido de cerca por Taylor Swift y su disco ‘1989 (Taylor’s Version)’. Chris Stapleton se posiciona en el tercer lugar con su álbum ‘Higher‘, mientras que Jung Kook ocupa el cuarto lugar con ‘Golden‘. Los Beatles también hacen su aparición en el ranking, con ‘The Beatles 1967-1970‘ en el quinto lugar y ‘The Beatles 1962-1966‘ en el sexto lugar.

El séptimo lugar es para aespa y su EP ‘Drama: The 4th Mini Album’, seguido por Lana Del Rey con ‘Lust For Life‘ en el octavo lugar. AJR se encuentra en el noveno lugar con ‘The Maybe Man‘, mientras que Jimmy Buffett cierra el top 10 con ‘Equal Strain On All Parts‘.

Taylor Swift continúa dominando la lista, ya que también se encuentra en los puestos 11, 14, 15 y 16 con sus álbumes ‘Midnights‘, ‘Folklore‘, ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ y ‘Lover‘, respectivamente. Rolling Stones se hace presente en el puesto 12 con ‘Hackney Diamonds‘, seguido por SEVENTEEN en el puesto 13 con ‘SEVENTEENTH Heaven: 11th Mini Album (EP)’.

New Order ocupa el puesto 17 con ‘Substance 1987‘, Olivia Rodrigo se encuentra en el puesto 18 con ‘Guts‘, AC/DC en el puesto 19 con ‘Back In Black‘ y Michael Jackson cierra la lista en el puesto 20 con ‘Thriller‘.

El ranking Top Album Sales de Billboard es una referencia importante en la industria musical, ya que nos muestra cuáles son los discos más vendidos en Estados Unidos. Esto no solo refleja el éxito comercial de los artistas, sino también su impacto en la cultura y en el gusto del público.

Este ranking es relevante tanto para los fanáticos de la música como para los profesionales de la industria, ya que les permite estar al tanto de las tendencias y de los artistas más populares del momento. Además, es una herramienta útil para los artistas y sellos discográficos, ya que les permite evaluar el rendimiento de sus lanzamientos y ajustar sus estrategias de promoción y marketing.

Es importante destacar que el ranking Top Album Sales de Billboard no solo se basa en las ventas físicas de discos, sino que también incluye las ventas digitales y el streaming. Esto refleja la evolución de la industria musical y la importancia cada vez mayor de las plataformas digitales en la distribución y consumo de música.

En conclusión, el ranking Top Album Sales de Billboard nos muestra cuáles son los discos más vendidos en Estados Unidos, reflejando el éxito comercial y el impacto cultural de los artistas. Es una referencia importante para los fanáticos y profesionales de la música, y nos invita a estar atentos a las noticias del mundo de la música para descubrir las nuevas tendencias y los talentos emergentes.