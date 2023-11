El pasado 5 de noviembre, Billboard, la prestigiosa revista musical, dio a conocer su ránking Top Latin Songs correspondiente a esa semana. En esta ocasión, el reconocido artista Bad Bunny se posiciona en el primer lugar con su exitoso tema “Monaco“. Le sigue de cerca en el segundo puesto con “Perro Negro“, una colaboración junto a Feid.

En el tercer lugar encontramos a Karol G y Peso Pluma con su pegajoso tema “Qlona“, mientras que en el cuarto lugar se encuentra “Lady Gaga“, una canción interpretada por Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H. Bad Bunny vuelve a aparecer en el quinto lugar con “Fina“, en colaboración con Young Miko.

El ránking continúa con “LaLa” de Myke Towers en el sexto lugar, seguido por “Segun Quien” de Maluma y Carin Leon en el séptimo lugar. Bad Bunny nuevamente se hace presente en el octavo puesto con “Un Preview“. En el noveno lugar se encuentra “Que Onda” de Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida, mientras que en el décimo lugar encontramos “El Amor de Su Vida” de Grupo Frontera y Grupo Firme.

El ránking continúa con “Mi Ex Tenia Razon” de Karol G en el puesto número once, seguido por “Where She Goes” de Bad Bunny en el número doce. En el puesto trece encontramos “Harley Quinn” de Fuerza Regida y Marshmello, seguido por “Gently” de Drake junto a Bad Bunny en el número catorce. Bad Bunny vuelve a aparecer en el puesto quince con “Mr. October“, seguido por “Baby Nueva” en el puesto dieciséis.

En el puesto diecisiete encontramos “Y Lloro” de Junior H, seguido por “Hibiki” de Bad Bunny y Mora en el número dieciocho. En el puesto diecinueve encontramos “Bipolar” de Peso Pluma, Jasiel Nunez y Junior H, mientras que en el puesto veinte se encuentra “Sabor Fresa” de Fuerza Regida.

El ránking latino de la Billboard es una lista que clasifica las canciones más populares en el ámbito musical latino en Estados Unidos. Esta clasificación se basa en la cantidad de reproducciones en plataformas de streaming, ventas de canciones y radio. Es una referencia importante para la industria musical, ya que permite conocer cuáles son los temas más exitosos y populares del momento. Además, es una herramienta útil para artistas y productores, ya que les permite evaluar el impacto y la recepción de sus canciones en el público.