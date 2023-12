Hoy en Disney+, se estrenan nuevos títulos como “Isabel Preysler: Mi Navidad“.

‘Isabel Preysler: Mi Navidad‘

La serie de TV “Isabel Preysler: Mi Navidad” se estrenará el 5 de diciembre de 2023 y cuenta con un elenco conformado por Isabel Preysler, Julio Iglesias Jr., Tamara Falcó y Ana Boyer. La trama se centra en la familia de Isabel Preysler y cómo celebran la Navidad, mostrando en detalle todos los preparativos. Las hijas de Isabel, Tamara Falcó y Ana Boyer, se unen a su madre para ayudarla a crear recuerdos inolvidables. No se ha proporcionado información sobre los directores de la serie.

