El último ranking de libros Bestsellers de no ficción del New York Times, publicado este miércoles 22 de noviembre de 2023, nos trae una interesante selección de obras que han capturado la atención de los lectores en todo el mundo. A continuación, presentamos los títulos destacados y su posición en el ranking:

1. “The Woman In Me” – Britney Spears (Editorial: Gallery)

Descripción: La estrella pop ganadora del Grammy detalla sus experiencias personales y profesionales, incluyendo los años que pasó bajo una tutela supervisada por su padre.

Posición la semana pasada: 1

Semanas en el ranking: 3

2. “My Name Is Barbra” – Barbra Streisand (Editorial: Viking)

Descripción: La ganadora del premio EGOT narra su trayectoria en el mundo del espectáculo y revela detalles sobre algunas de sus relaciones personales.

Posición la semana pasada: 0

Semanas en el ranking: 1

3. “Killers Of The Flower Moon” – David Grann (Editorial: Doubleday)

Descripción: La historia de una ola de asesinatos en la década de 1920 en Oklahoma, dirigida a los indios Osage, cuyas tierras contenían petróleo.

Posición la semana pasada: 3

Semanas en el ranking: 102

4. “Prequel” – Rachel Maddow (Editorial: Crown)

Descripción: La presentadora de MSNBC y coautora de “Bag Man” detalla una campaña para derrocar al gobierno de Estados Unidos e instaurar un régimen autoritario antes y durante nuestra participación en la Segunda Guerra Mundial.

Posición la semana pasada: 6

Semanas en el ranking: 4

5. “Friends, Lovers, And The Big Terrible Thing” – Matthew Perry (Editorial: Flatiron)

Descripción: El fallecido actor, conocido por interpretar a Chandler Bing en “Friends”, comparte historias de su infancia y sus luchas con la sobriedad.

Posición la semana pasada: 2

Semanas en el ranking: 18

El ranking Bestsellers del New York Times es una referencia importante en el mundo de la literatura, ya que refleja las preferencias y tendencias de los lectores. Esta lista se basa en las ventas de libros en diferentes formatos y canales de distribución en todo Estados Unidos, y se actualiza semanalmente.

La relevancia de este ranking radica en su capacidad para influir en las decisiones de compra de los lectores y en la promoción de los libros destacados. Ser parte de este ranking es un reconocimiento para los autores y una oportunidad para que sus obras lleguen a un público más amplio.

Es importante estar atentos a las noticias del mundo de la literatura, ya que cada semana el ranking Bestsellers del New York Times nos sorprende con nuevas obras que cautivan la atención de los lectores y nos invitan a sumergirnos en historias fascinantes y enriquecedoras.