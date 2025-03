Eladio Carrión hace historia y en menos de 20 minutos se lleva gaviota de plata en Festival de Viña

Eladio Carrión encendió la quinta jornada del Festival de Viña en una noche donde el trap y la música urbana fueron los protagonistas.

Tras la presentación inicial de Duki y la rutina humorística de Pam Pam, Carrión comenzó su show a eso de las 23.30 aproximadamente.

Lo que el intérprete de “Mbappe” no sabía era que, tan sólo 15 minutos después, su presentación sería interrumpida por los animadores del Festival para hacerle la pronta entrega de la gaviota de plata.

El galardón fue ampliamente pedido por el público cuando Rafael Araneda y Karen Doggenweiler salieron al escenario, así como también, más adelante en el show, fue vitoreada de igual manera la entrega de la gaviota de oro.

El artista contó con una Quinta Vergara aún llena a pesar del horario, con una fanaticada que derrochó energía y no dejó de corear sus éxitos.

Mi hijo en su pieza disfrutando de Eladio Carrión, ahí lo escucho cantar y aplaudir eufórico como si estuviera ahí mismo en la Quinta Vergara. A pesar que a mi no me agrada esa música, me gusta que él se entusiasme viendo el Festival gracias a su artista favorito. #Viña2025

— Juan Zamorano Farias (@JuanZamoranoF) March 1, 2025