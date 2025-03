Con "salvada" de Anita María Muñoz, Pam Pam termina su show en Viña y se lleva gaviota de plata

La comediante nacional, Pam Pam, fue la encargada de hacer reír al monstruo durante la quinta noche del Festival de Viña.

Sin embargo, la tarea fue compleja, pues pocas risas pudieron escucharse a lo largo del show de la humorista.

Y es que pese a que la rutina partió con algunas carcajadas, a lo largo del show, las risas fueron disminuyendo para incluso dar paso a algunas pifias por parte del público, lo que BioBioChile pudo constatar en el lugar.

Sin embargo, un momento que se llevó aplausos fue cuando Anita María Muñoz, también conocida como “Zapallito Italiano“, irrumpió en el escenario para recrear el icónico momento “Chica Techno”.

Así, la bailarina apareció en la Quinta con el audio viral de Daniel Fuenzalida de fondo, finalizando así abruptamente la rutina de Pam Pam con un momento vitoreado por el público.

Cabe agregar que, en redes sociales, usuarios tampoco se mostraron conformes con la rutina de la comediante, pero destacaron de igual manera el respeto del público presente.

Bien respetuoso el público joven/adolescente con Pam Pam. Bien discreta su rutina, una que otra risa poca, pero fue un acierto llevar a la “Zapallito Italiano”. Me alegra por ella porque hoy era su cumpleaños, que tome lo de hoy como un regalo. Ojalá mejore y le vaya bien. pic.twitter.com/y1tI9YWs6w

#Vina2025 los jovenes de hoy no pifiamos, sufrimos de ansiedad y ante las pifias nos ponemos nerviosos, no queremos mirar o cambiamos la tele para no ver sufrir. ❤️tkm publico de hoy con Pam Pam

— Paula Ignacia (@PauignaciaE) March 1, 2025