La razón por la que Karen Doggenweiler no usará diseñadores chilenos en la gala del Festival de Viña

La animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, ha sido duramente cuestionada por los diseñadores nacionales Rubén Campos y Miguel Ángel Guzmán por su elección de vestido para la gala de esta noche. Campos expresó sentirse "falta de respeto" al no haber sido elegido para vestirla, mientras que Guzmán se mostró "muy sentido" por la decisión de Doggenweiler. La polémica se desató porque los diseñadores chilenos consideraron que se menosprecia su trabajo al no valorarlo económicamente como corresponde. Sin embargo, se reveló que la animadora optó por un vestido de Schiaparelli a través de un método de moda circular, lo cual le permitió lucir un diseño de lujo sin pagar por él, generando revuelo en el mundo de la moda nacional.

La animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, ha sido duramente cuestionada por los reconocidos diseñadores nacionales, Rubén Campos y Miguel Ángel Guzmán, por su elección de vestido para la gala de esta noche.

El primero en arremeter contra la periodista fue Campos, quien aseguró que fue “una falta de respeto” de la comunicadora no haberlo elegido para vestirla.

Según reveló en “Zona de estrellas”, el diseñador esperaba que Doggenweiler le devolviera la mano, pues en la gala del año pasado él le había prestado un vestido de último minuto.

Rubén Campos: “Es una falta de respeto”

“¿Tú sabes que Karen Doggenweiler llevó un vestido mío, creo que en la gala pasada? El vestido que le estaban haciendo le quedó pésimo (…) le presté un vestido que era increíble“, reveló.

Tal como detalla el modisto nacional, en efecto Karen acudió a él para que confeccionara su vestuario para el Festival de Viña, sin embargo, no llegaron a un acuerdo económico, pues la cifra que estaba dispuesta a pagar era muy inferior a lo que, según sus palabras, vale su trabajo.

“El valor que me dieron por cada uno, no paga las horas de trabajo, ni la tela, ni mi know how. Entonces yo dije que no. Es una falta de respeto a un diseñador de 40 años de trayectoria que le ofrezcan 2 millones de pesos por un vestido”, arremetió. Y expuso que el valor real del atuendo era de casi 6 millones de pesos.

Miguel Ángel Guzmán: “Te ofrecen chauchas”

Otro que salió a secundar las palabras de Rubén Campos fue Miguel Ángel Guzmán, quien esta mañana se refirió a la decisión de Karen Doggenweiller en el matinal de CHV, “Contigo en la Mañana”.

Ahí, el diseñador aseguró sentirse “muy sentido” con la animadora del certamen musical.

“Estoy de luto por el gremio, por los diseñadores chilenos, por esta falta de respeto que se ha hecho un permanente a través de los años de usar ropa de extranjeros. Cuando van a hablar contigo te ofrecen chauchas, pero sí tienen un contenedor de dólares para ir a gastar afuera“, lanzó en referencia al diseño de Schiaparelli que usará Doggenweiler.

Pero cuando le explicaron que la decisión de la conductora del Viña 2025 se habría dado porque los bocetos de los diseños no llegaron a tiempo, fue mucho más duro: “Esta cosa de ‘no tengo plata en Chile, pero sí tengo para irme a comprar a París. Esa cosa que te valida’, tontona. En Chile tenemos talentos increíbles”, lanzó Miguel Ángel Guzmán.

¿Por qué Karen Doggenweiler usará Schiaparelli en gala de Viña?

Según información que maneja BioBioChile, la razón por la que Karen Doggenweiler usará un Schiaparelli en la gala se debe a que el precio por el vestido es mucho menor, de hecho, no tiene costo para ella.

Esto, pues, la animadora usará un método de moda circular que consiste en el uso de un atuendo de segunda mano a través de Vía Aurora, tienda que adquirió el diseño, y lo presta a Karen.

En concreto, la tienda se especializa en la reventa sustentable de marcas y de diseñadores de lujo internacionales. Mediante esta empresa, el equipo de Karen habría dado con Juan Pablo Espínola, joven chileno que trabaja en Schiaparelli.

Así, a través de esta colaboración, la casa de moda francesa accedió a facilitar un vestido a elección de la animadora, el que tras su paso por la alfombra roja quedará a disposición de Vía Aurora para ser vendido, por lo que Karen Doggenweiler no desembolsará un peso en el vestido, y solo retribuirá luciéndolo en la gala del Festival de Viña.