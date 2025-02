En su segundo paso por la Gala del Festival de Viña, Trinidad Riveros, mejor conocida como Princesa Alba, inspiró su vestuario en un hongo endémico de Chile, el digüeñe (Cyttaria).

Se trata de un conocido hongo comestible en el sur del país que crece en troncos de árboles y suele prepararse en ensaladas.

De acuerdo con Ladera Sur, en Chile existen 7 especies de digüeñes y tienen un gran valor cultural y gastronómico para las comunidades indígenas del país.

Princesa Alba comenzó a trabajar el concepto de su vestido hace ya varias semanas. De hecho, en enero posteó un video contando parte del proceso.

“Cada año me propongo hacer algo chileno, porque el Festival de Viña es una vitrina para mostrarnos al mundo. Me tomo muy en serio este proceso y quiero que mi look tenga un significado local“, comentó entonces.

La artista también había adelantado que sus uñas serían comestibles, con digüeñes integrados.