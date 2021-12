Proponen que mesa directiva de la Convención se reúna con Piñera antes de renovar a sus miembros

El Convencional de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, propuso a la Convención Constitucional, que la mesa directiva, presidida por Elisa Loncón y Jaime Bassa, se reúna con el Presidente Sebastián Piñera, antes del 4 de enero, fecha en que se renueva a los miembros de la mesa. La iniciativa fue valorada por el sector de Monckeberg, pero criticada por sus contrarios.

El Convencional de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, presentó una propuesta para que la mesa directiva de la Convención Constitucional se reúna con el presidente Sebastián Piñera, antes de que sus miembros dejen sus cargos.

Esto, debido a que el próximo martes 4 de enero, se realizará una votación para la elección de los cargos que ejercen actualmente Elisa Loncón, Jaime Bassa, y los nueve vicepresidentes adjuntos.

Es por esto, que Monckeberg propone que para un mejor dialogo sería positivo que se realizara, al menos una reunión protocolar entre la mesa del órgano y el Presidente Sebastián Piñera. Tal como la convención recibió al candidato electo Gabriel Boric.

“Las diferencias existen, pero si dentro de la convención queremos construir la casa de todos, lo menos que podemos hacer es recibirnos, mirarnos a la cara y dialogar”, aseguró el es ministro.

Bajo la misma opinión y apoyando la iniciativa del constituyente de RN, el convencional de la UDI por el distrito 19, Martín Arrau, señaló que es importante dar una señal de diálogo a la ciudadanía.

“Está en la linea de recibir a los ex presidentes, juntarse con ellos y de hacer audiencias públicas a lo largo del país escuchando opiniones y puntos de vista”, sostuvo Arrau.

“No ha tenido ningún gesto con la Convención”

Por otra parte, la convencional del Partido Comunista, Carolina Videla, señaló como innecesaria esta propuesta. Puesto que la visita de una autoridad que desde el inicio ha desestimado el proceso constituyente, no es un aporte en ningún sentido.

“En cinco meses no ha tenido ningún gesto con la Convención, no ha sido un apoyo, más bien un elemento de obstrucción. No veo el objetivo”, aseguró.

En el sector de la derecha ya proponen el nombre del propio Monckeberg como una posible carta a postular, en el cargo de vicepresidente adjunto de la Convención.