Mesa de la Convención pidió a la Fiscalía investigar caso de Rodrigo Rojas Vade

La Mesa de la Convención que preside Elisa Loncón ofició al Ministerio Público para que se investigue el escándalo por el caso del constituyente Rodrigo Rojas Vade.

De acuerdo al oficio al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se pide a la Fiscalía Centro Norte investigar “hechos que pudieran revestir carácter de delito”, en particular, su declaración de patrimonio.

Según se detalla, Rojas Vade en su Declaración de Intereses y Patrimonio, señaló que mantenía una deuda por 27 millones de pesos para financiar un “tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”.

Sin embargo, el Constituyente elegido por la Lista del Pueblo y uno de los rostros más reconocidos de las protestas de 2019, confesó este sábado haber mentido sobre tener cáncer, con lo cual se podría configurar una infracción a la Ley 20.880 sobre probidad pública, que aplica a los convencionales.

Tras destaparse el escándalo, Rodrigo Rojas presentó su renuncia a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional. Y su cargo, fue asumido por la constituyente paritaria correspondiente, es decir, Tania Madriaga.

La mentira confesa de Rojas Vade, uno de los siete integrantes de la mesa directiva de la Convención Constituyente, es el último escándalo de una serie de errores y fraudes que en 70 días han hundido a la Lista del Pueblo.

“No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí siempre mi diagnóstico, no tengo cáncer”, dijo en un video publicado en sus redes sociales a propósito de un reportaje de La Tercera, donde él mismo reconoce su mentira.

“Un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté, para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia, para intentar proteger el poquito autoestima que había logrado construir después de tener que aceptar que era homosexual”.

Revisa el oficio a continuación: