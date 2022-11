Hinchas de Arabia Saudita se ríen de los argentinos en Qatar: imitaron festejo de Cristiano Ronaldo

No paran los festejos. En Arabia Saudita siguen las celebraciones luego del triunfo 2-1 sobre Argentina en el Mundial de Qatar 2022, en la primera gran sorpresa del certamen planetario.

Pese al gran favoritismo del combinado Albiceleste, fue el equipo asiático el que se impuso con su solidez defensiva y acabó amargando a un confiado cuadro trasandino.

Los más contentos fueron los hinchas, que no daban crédito a lo realizado por su equipo en el estadio Lusail y salieron a las calles de Qatar para celebrar.

En ese contexto, se vio a fanáticos de Arabia Saudita replicando el festejo de Cristiano Ronaldo en alusión a la rivalidad que arrastra con Lionel Messi, capitán y referente de Argentina.

Así fue como un gran grupo de hinchas emuló el “SIUUU” de ‘CR7’ para molestar a los trasandinos que, a la misma hora, abandonaban el estadio.

Vale recordar que Arabia Saudita y la Albiceleste volverán a la cancha de Qatar 2022 este sábado 26 de noviembre: los asiáticos enfrentan a Polonia y Argentina a México.

Saudi Arabia fans really hit the Ronaldo 'SIU' celebration after their win against Argentina 😅

(via @marca) pic.twitter.com/8vKCSIU08R

— ESPN FC (@ESPNFC) November 22, 2022