Postula a un Oscar: Enner Valencia finge agresión en caída parcial de Ecuador ante Senegal en Qatar

Ecuador lo pasa mal ante Senegal en el cierre de la fase grupal de Qatar 2022, ya que está quedando eliminado del Mundial al fin del primer tiempo.

El combinado africano se ha mostrado muy superior ante La Tri, encontrando la ventaja en el marcador a los 43 minutos gracias al penal anotado por Ismaila Sarr.

Por su parte, los referentes de Ecuador se han dedicado a otras cosas al verse superados por su rival.

Prueba de lo anterior fue lo que hizo Enner Valencia en los descuentos de la primera mitad, cuando tuvo un entrevero con Youssouf Sabaly.

La figura de La Tri empujó al lateral senegalés, quien quedó con una pierna enganchada entre las del ecuatoriano.

Lo anterior, fue aprovechado por Valencia para arrojarse al suelo de manera escandalosa, como si le hubiesen propinado la peor de las patadas.

VAR should look at this and the Ref should give a red card to Valencia for being an absolute shithouse..hate things like this #WorldCup2022 pic.twitter.com/dGHAUCQYEJ

— BrettAngellsLeftBollock⚽️🎅 (@BrettAngellsle1) November 29, 2022