Lewandowski protagoniza tenso momento con periodista argentino en Qatar: "¿Yo dije eso de Messi?"

Robert Lewandowski, delantero de Barcelona y figura estelar de Polonia, respondió desafiante a un periodista argentino sobre lo sucedido con Lionel Messi durante y después de la entrega del Balón de Oro 2021.

El goleador del FC Barcelona y de la selección polaca, Robert Lewandowski, se mostró molesto este sábado por una consulta de un periodista argentino sobre una supuesta mala relación con Lionel Messi por el tema del Balón de Oro 2021.

La figura del combinado polaco habló en la antesala del debut en Qatar 2022, el 22 de noviembre ante México, y respondió sobre el cruce de declaraciones que tuvo con la ‘Pulga’ cuando el astro argentino ganó su séptimo Balón de Oro.

En ese momento, la estrella del PSG y la ‘albiceleste’ expresó que el delantero del Barça merecía tener su premio por lo hecho durante la temporada 2020 y hasta le pidió a los organizadores (France Football) que le den el Balón de Oro “porque fuiste justo ganador”.

Sin embargo, Messi votó por Neymar, Mbappé y Benzema, en ese orden, para el The Best de la FIFA 2021, que sí ganó Lewandowski. “He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara”, dijo el polaco.

“Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Si su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, agregó.

Ahora, en Qatar, Lewandowski se mostró sorprendido con esta pregunta: “Después de todo lo que se habló por el tema del Balón de Oro, ¿tú crees que podrás hablarlo con Messi al darse la mano en el partido del 30 de noviembre? ¿O no tendrás tiempo?“.

El jugador abrió los ojos y respondió: “No entiendo la pregunta… ¿Por qué las cosas no estarían bien con Messi?” y el periodista se excusó: “Sólo estoy preguntando”.

Tras ello, el exartillero del Bayern Múnich indicó que “¿por qué deberíamos decirnos algo en el saludo, entre Messi y yo estamos bien, nunca hemos tenido un problema. ¿Por qué me preguntas algo así?”.

La incomodidad se palpaba en la sala de prensa y más luego que el profesional Lucas Beltramo, periodista TyC Sports y MDZ, intentará defenderse. “Es solo por lo que dijiste que Messi había dicho… Messi dijo que tú merecías ganar el Balón de Oro en 2021, pero después él no te votó”.

Ante esto, el ariete de 34 años no se quedó atrás y siguió pidiendo explicaciones: “¿Cuándo y dónde dije eso? ¿Cuándo? No recuerdo haberlo dicho…Quizás viste en Instagram que alguien dijo eso, pero yo no fui”.

“Ok, thank you“, cerró el periodista. Un momento que le pone algo de condimento al cruce que polacos y argentinos protagonizarán el 30 de noviembre por el Grupo C.

El incómodo momento entre Lewa y el profesional argentino