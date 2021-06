"Me gusta el América. Ojalá algún día se me dé": Vidal se ofrece para fichar en el fútbol mexicano

Arturo Vidal afronta un futuro incierto en el Inter de Milán y el fútbol europeo. El ‘King’ no entraría en los planes de la dirigencia ‘neroazurri’ para la próxima temporada y a pesar de ser sondeado por varios clubes del ‘Viejo Continente’, el crack nacional no vería con malos ojos retornar al continente.

En conversaciones con el medio mexicano TUDN, tras finalizar el cruce entre ‘La Roja’ y la Selección Argentina que finalizó en empate 1-1 en el estreno de ambas escuadras en Copa América, Vidal se refirió acerca de su futuro.

El formado en Colo Colo no quiso quedar mal ante el periodista azteca y manifestó que “siempre he dicho que me gusta México y que me gusta el América”.

El ‘King’ se imagina cerrando su carrera igual que el ídolo de la Selección Chilena, Iván Zamorano, y fue enfático en recalcar que “ojalá algún día se me dé”.

“Tiene que haber (interés) de las dos partes. Tengo contrato con el Inter. Seguiré haciendo mi carrera y si en algún momento se me da, feliz”, aclaró en el cierre de la entrevista.

Cabe destacar que según distintos portales deportivos, el ex Barcelona estaría en carpeta por clubes como Juventus, Marsella y Besiktas.