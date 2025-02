¿Por qué el mundo necesita un mejor mapa del fondo del mar?

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La científica Helen Snaith lidera la iniciativa Global Centre for the Seabed 2030, cuyo objetivo es mapear completamente el fondo oceánico para 2030. Este proyecto, conocido como Proyecto Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, busca proporcionar un mapa detallado y preciso del fondo marino, fundamental para investigaciones y predicciones de tsunamis. La resolución del mapeo, obtenida a través de ecosondas multihaz, es crucial para revelar detalles que las mediciones satelitales no pueden captar. A pesar del progreso alcanzado, con un 25% mapeado correctamente, los desafíos persisten debido a la extensión del océano, la complejidad del agua y la limitación de recursos. La falta de información en ciertas regiones destaca la importancia de este proyecto para comprender y proteger los ecosistemas marinos.