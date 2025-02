Pingüino de Nueva Zelanda recorrió más de 7.500 KM por comida y llegó hasta Punta Arenas

La naturaleza no deja de sorprender a nadie con sus impactantes hazañas. Recientemente, una de ella ocurrió en las costas chilenas, especialmente en Punta Arenas, y tuvo como protagonista a un pequeño pingüino que nadó más de 7.500 kilómetros desde Nueva Zelanda.

El ave acuática apareció el pasado 30 de enero en las costas de Magallanes. Su visita rápidamente alertó a los residentes del lugar, quienes tomaron contacto con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) para ser asistido.

Un pingüino neozelandés en Punta Arenas

En un inicio, el organismo nacional lo clasificó como un pingüino Macaroni o de penacho amarillo (Eudyptes chrysolophus), sin embargo, luego de una minuciosa revisión, los profesionales determinaron que realmente se trataba de un pingüino de las Snare (Eudyptes robustus), una especie endémica de las Islas Snares, ubicadas al sur de Nueva Zelanda.

Este ejemplar se caracteriza por su distintivo penacho de color amarillo en la cabeza y su robusto pico anaranjado. Es considerado una especie de hábitos marinos que pasa gran parte del año en el océano, regresando a tierra solo para reproducirse entre septiembre y enero.

Actualmente, existe una población estimada de 63 mil ejemplares (cerca de 25 mil parejas reproductoras), lo que lo clasifica como una especie vulnerable ante amenazas como el cambio climático y la escasez de alimento. También, el considerado un nadador ágil y un experto en largas migraciones oceánicas.

El hecho fue catalogado por las autoridades nacionales como extremadamente inusual, pues es primera vez que hay registro de este ejemplar en Chile.

Al respecto, Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca, explicó que “en Magallanes no somos ajenos a la presencia de pingüinos en nuestras costas, sin embargo, la presencia de este ejemplar representa un hecho sumamente inusual y no se han reportado avistamientos de esta especie anteriormente en la región ni en Chile”.

Luego de una exhaustiva revisión, Sernapesca decidió liberar el ave. Según Gallargo, “de acuerdo a la evaluación realizada, el procedimiento establecido y las buenas condiciones del ejemplar, se realizó el rescate y relocalización del individuo para ser liberado en una zona aislada de la región”.

#Magallanes: Un pingüino de Snares, especie nativa de Nueva Zelanda y de presencia poco común en Chile, fue avistado en el sector norte de Punta Arenas. Los equipos de Sernapesca lo rescataron y liberaron posteriormente en una zona costerahttps://t.co/T9CJPaGEmG pic.twitter.com/JsU8pODcyU — Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 🇨🇱 (@sernapesca) February 6, 2025

¿Por qué el pingüino nadó desde Nueva Zelanda hasta Chile?

La llegada de este inesperado turista a tierras chilenas llamó la atención de expertos dado la abismal distancia que recorrió el animal. Si bien no se tiene claro cuánto tiempo demoró el pingüino en cruzar el océano, se cree que viajó en busca de alimento.

El Dr. Thomas Mattern, el ecólogo de la Universidad de Otago y presidente de Tawaki Trust (organización dedicada a la conservación de pingüinos en Nueza Zelanda) explicó al The New Zealand Herald que probablemente el ejemplar no nadó directamente hasta la zona austral de Chile, sino que realizó varias escalas en su viaje.

“Hemos recibido reportes de pingüinos de Snares apareciendo en las Islas Malvinas, que están justo a la vuelta de la esquina (…) Pero encontrar uno en Punta Arenas me parece realmente interesante”, afirmó el experto.

El ave pudo tardar cerca ocho semanas en recorrer cerca de 7 mil Km. Generalmente, estos extensos viajes son realizados por ejemplares jóvenes que nadan largas distancias en busca de comida.

“Los pingüinos que aparecen en Sudamérica suelen ser jóvenes, de entre dos y siete años. Aún no han comenzado a reproducirse ni están atados a un nido, por lo que tienen todo el tiempo del mundo”, detalló el Dr. Mattern.