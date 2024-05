Yuncos regresaron a isla chilena Pájaro Uno donde estuvieron extintos durante décadas

La organización Island Consevation anunció una buena noticia para la conservación de especies en Chile, los “yuncos” regresaron a la isla Pájaro Uno, ubicada en La Higuera, Coquimbo, lugar donde se extinguieron hace décadas.

Esta especie es un pájaro pequeño, del grupo de los petreles buceadores peruanos, que se reproducen a lo largo de la Corriente de Humboldt, exclusivamente en Chile y Perú. Sin embargo, dejaron de anidar en algunas islas hacia el norte del país debido a las especies introducidas depredadoras, especialmente un tipo de ratón que se alimentaba de sus huevos y polluelos.

Por ejemplo, en la isla Chañaral, región de Atacama, no hubo yuncos durante 40 años, pero en 2023 se reportó el nacimiento de una de estas aves en la zona, después de varios esfuerzos por recuperarla.

Ahora, el retorno de los yuncos a Pájaro Uno es el resultado de un proyecto de restauración que Island Conservation inició en 2020, junto a la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre y la Fundación Packard.

El plan tenía como objetivo eliminar a los invasores y luego implementar un programa de atracción social. En 2022 declararon la zona libre de estas ratas depredadoras y a finales de 2023 comenzaron los esfuerzos por atraer al yunco de vuelta a la isla.

Los expertos utilizaron grabaciones de audio de cantos de yuncos para atraer a las aves, proceso que había dado resultado tiempo atrás en Chañaral. “Estas aves marinas desempeñan un papel crucial en la recuperación de todo el ecosistema”, declaró la organización en un comunicado.

El retorno de estas aves es de suma importancia para el Sistema Costero de Coquimbo, un ecosistema compuesto por siete islas donde habitan especies endémicas y otras en peligro de extinción. El yunco, tiene una labor clave en la zona.

“Las aves marinas desempeñan un papel crucial en el depósito de nutrientes esenciales del mar a la tierra a través de su guano, que tiene el potencial de sustentar los arrecifes en las aguas cercanas a la costa”, comentó Coral Wolf, directora del programa de ciencias de la conservación de Island Conservation.

Recientemente, las cámaras trampa de Island Conservation en Pájaro Uno revelaron imágenes de los yuncos recorriendo la isla. El primer sistema de audio que utilizaron para atraer a las aves fue el 3 de noviembre de 2023 y las primeras imágenes de yuncos fueron tomadas el 16 del mismo mes, lo que da cuenta de la efectividad de esta técnica.

Island Conservation scientists just returned from Pajaro Uno Island, Chile and we are thrilled to report that, for the first time in DECADES, Peruvian Diving-petrels are once again breeding on island.

https://t.co/kMfWz50eSN

— Island Conservation (@NoExtinctions) May 28, 2024